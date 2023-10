Cucinare richiede un po’ di tempo, un po’ di voglia e c’è anche il fatto che si può contare su elettrodomestici y utensili da cucina che permettono di preparare tutti i tipi di ricette e alcune delle migliori si possono trovare in uno dei siti di supermercati supermercati di riferimento. Scoprite di seguito come Lidl vi fa risparmiare tempo in cucina con il suo nuovo elettrodomestico che non vorrete perdervi.

Lidl lancia l’elettrodomestico più desiderabile

Se volete risparmiare tempo in cucina ed evitare di macchiarvi ulteriormente, non c’è niente di meglio che scegliere la novità di Lidl che è già un top seller. È il Grattugia elettrica per verdure Moulinex 200 W, anch’esso dotato di un semplice pulsante sulla parte superiore e con il quale si ottiene vari tipi di taglio. L’affettatrice è infatti dotata di 5 ugelli diversi: per grattugiare finemente o grossolanamente le verdure, così come per grattugiare le patate, un cutter fine e anche uno per grattugiare il formaggio. dimensioni di 24,6 x 19,5 x 24,5 cm, è una grattugia compatta e leggera con una design moderno, colorato e accattivanteIl corpo della macchina è in plastica colorata, il tubo di inserimento delle verdure è in plastica trasparente, entrambi in plastica, e la grattugia stessa è composta da una grattugia, uno spazio di inserimento per le verdure e i cinque ugelli di cui sopra. Senza BPAcioè non contengono bisfenolo A. Il Le lame sono in acciaio inossidabile incastonate in plastica colorata. Cinque colori per cinque varietà di taglio, che si inseriscono facilmente con un semplice meccanismo di bloccaggio. Una volta utilizzati, i coni possono essere impilati e agganciati alla macchina in modo da poterli riporre facilmente e riporre tutto in modo ordinato; sul retro del corpo macchina è presente un piccolo incavo progettato per ospitare il cavo di alimentazione, la pulizia è estremamente semplice: collo di riempimento e coni possono essere lavati sott’acqua Non esitate perché questo è il miglior apparecchio attualmente disponibile sul mercato. Lidl Quindi, se volete ottenerlo prima che sia esaurito, non esitate a prenderlo. Lo si può trovare in tutti i supermercati Lidl e anche nel loro negozio online e il suo prezzo è scandaloso, anche se costa più di 90 euro, ora l’hanno ridotto a 39,99 euro.

