Lidl svela l’accessorio perfetto per ottenere un sorriso da star!

Per la gioia degli internauti, Lidl ha deciso di mettere in commercio una crema idratante dentale portatile ad un prezzo mini!

Volete un sorriso luminoso come una star del cinema ? Buone notizie, Lidl ha il nuovo accessorio di cui avete bisogno!

Il sorriso di una star di Hollywood

Da diversi anni Lidl si distingue sempre più dagli altri negozi. Con il suo accessori essenziali venduti a prezzi miniIl marchio tedesco è un vero successo.

Per la gioia dei suoi clienti, Lidl aggiorna il suo catalogo molto spesso e ha ha sempre qualcosa di nuovo da presentare. Giocattoli per bambini, robot da cucina, vestiti, prodotti di bellezza… il marchio sa come accontentare i più piccoli, ma anche i più grandi.

Oggi non fa eccezione alla regola. Il marchio ha appena presentato un nuovo l’oggetto perfetto per denti bellissimi.

La sua proposta per avere denti sani? Utilizzare un irrigatore orale.

Infatti, questo accessorio si utilizza dopo la classica spazzolatura. Permette di pulire i denti in modo più intenso per ottenere una pulizia molto più completa.

Conosciuto anche come getto d’acqua dentale o spray orale, pulisce effettivamente la placca e offre una pulizia più accurata. eliminare i resti di cibo che possono essere presenti nei denti.

L’irrigatore bocca Nevadent è la soluzione perfetta per una buona salute orale. È ” progettato per fornire un’igiene orale completa il più vicino e il più piacevole. ”

Anche il prezzo è molto interessante. Il marchio ha infatti deciso di esporlo al prezzo di 21,99 euro. Con una garanzia di tre anni, non mancherà di È garantito per tre anni e troverà sicuramente posto nel vostro bagno.

Il nuovo irrigatore orale di Lidl è un successo

In vendita da poche settimane, questo irrigatore orale Nevadent sta già facendo scalpore. E per una buona ragione, ha molte opzioni per rendere i denti più puliti.

Lidl lo descrive così: “Il pluripremiato nebulizzatore orale usa un tecnologia innovativa per trasformare il vostro bagno in un in un luogo professionale. Una volta attivata, l’acqua con un getto scorre attraverso l’idropulsore e tra i denti in modo da rimuovere ogni residuo di cibo”.

Ma non è tutto! L’azienda tedesca afferma inoltre che “non è più necessario usare il filo interdentale, non è più necessario andare a comprarlo in continuazione, è sufficiente un esperienza completa di igiene orale con un getto d’acqua straordinario, veloce e completamente naturale, ottimo per voi e per il nostro ambiente”.

Lidl ha puntato sulla qualità del suo design. Il marchio di successo ha quindi optato per materiali di alta qualità. materiali di alta qualità e di lunga durata

Molto facile e semplice da usare, il marchio spiega anche che ” Il collutorio funziona ugualmente bene per la pulizia degli apparecchi dentali e dei denti sensibili, utilizzabile inovunque, anche in viaggio. 100% alimentato da batterie e acqua.

Infatti, il serbatoio dell’acqua si riempie in pochi secondi. È molto ergonomico e facile da usare e da riempire. Questo anche se le mani sono bagnate.

Se non avete mai usato un irrigatore orale prima d’ora, non esitate ancora! Il Gli utenti di Internet sono tutti unanimiÈ un accessorio ideale per pulire le aree più inaccessibili della bocca!

Disponibile in tutti i negozi Lidl in Francia, Nevadent Hydropulseur Dentaire viene venduto con la sua stazione di ricarica. Allora, siete pronti ad avere un sorriso degno di una star del cinema?