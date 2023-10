Lidl: questo nuovo aspirapolvere semplificherà la vostra vita quotidiana!

Per pulire la casa alla perfezione, Lidl invita la sua star dell’aspirapolvere a tornare sugli scaffali. È un’occasione da non perdere: alla fine dell’autunno, Lidl invita a portare sui suoi scaffali un must-have. Il marchio sta riportando in auge il suo aspirapolvere preferito, ispirato al Dyson. Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Terminare il 2023 con stile con Lidl

Cosa c’è di nuovo da Lidl? Il discount ha ancora in serbo alcune grandi offerte per chiudere l’anno in bellezza. Possiamo anche dire che le vacanze si stanno preparando nel migliore dei modi con il marchio.

In effetti, al giorno d’oggi, i genitori di bambini ben educati sono già invitati a rimboccarsi le maniche per scegliere i regali. E se c’è un best-seller di Lidl ogni anno, sono i giocattoli di legno.

Intramontabili e sempre molto apprezzati, anche questo Natale faranno brillare gli occhi dei più piccoli. Anche gli adulti hanno diritto al meglio per le feste. Per loro, Lidl ha deciso di puntare tutto sul marchio Deluxe.

Per concedersi dall’antipasto al dolce, Lidl ha previsto una serie di cibi che faranno fremere le papille gustative. Infine, “Natale” significa necessariamente regali da mettere sotto l’albero.

Se volete essere sicuri di soddisfare i vostri amici e familiari, dovrete fare di nuovo la spesa da Lidl. Un regalo del marchio tedesco non delude mai.

Volete rendere felice qualcuno quest’anno? Allora date loro un po’ di elettrodomestici prodotti da Lidl. Macchina da caffè, robot da cucina multifunzione, cuocitore a vapore…

Il meglio degli elettrodomestici si trova al discount. Come questo aspirapolvere Silvercrest che sta tornando di moda. giusto in tempo per le vacanze! Stopandgo vi racconta di più…

Lidl questo nuovo aspirapolvere renderà la tua vita quotidiana più facile!

Regalatevi un professionista delle pulizie domestiche

Questo must-have, che è stato acclamato ad ogni apparizione, torna alla ribalta per la gioia dei clienti. Ma perché questo aspirapolvere ha così tanto successo?

Semplicemente perché, per il suo prezzo, ha prestazioni uniche. Ispirato al famoso modello DysonQuesto aspirapolvere a batteria Lidl ha tutte le caratteristiche di un professionista.

Con la spazzola per pavimenti articolata a 180°, Può essere utilizzato come aspirapolvere due in uno. Due in uno, può essere usato come un classico aspirapolvere. Può essere utilizzato anche come aspirapolvere portatile per piccoli lavori, come raccogliere le briciole dal tavolo.

Funzionamento a batteria, ha un’autonomia di 25 minuti in modalità MAX. E 45 minuti in modalità ECO. Con un livello di filtrazione del 99,95% grazie al filtro Hepa-13, questo prodotto rilascia nell’atmosfera aria purissima.

I più allergici non hanno nulla da temere da questo apparecchio che si prende cura della vostra casa e della vostra salute! Infine, questo innovativo aspirapolvere viene venduto con una serie di accessori.

Molto completo, questo modello venduto da Lidl è dotato di diverse spazzole per rimuovere la polvere da tutti gli angoli. Venduto a meno di 80 euro, È facile capire perché questo aspirapolvere è un successo ogni volta che arriva sugli scaffali.

Quest’anno, quindi, non perdete l’occasione di acquistarlo per rendere le pulizie molto più semplici.

5/5 - (10 votes)