Volete iniziare a cucire? Lidl lancia una macchina da cucire manuale che potrebbe semplificarvi la vita di tanto in tanto! Armeggiare con un paio di jeans, un top, una borsa, può essere pratico… Così Lidl ha pensato a tutti i principianti del cucito. Il marchio tedesco ha lanciato la sua macchina per cucire manuale che vi semplificherà la vita più di una volta. Stop&Go presenta EASYmaxx!

Affrontare la macchina

Perché Djibril Cissé non rinnegherà questa macchina da cucire. Lui, il calciatore, si è trovato spesso a cadere per strada, strappandosi i pantaloncini… Quindi, in quanto musa del marchio discount per diverse settimane, ecco un prodotto che gli piacerà.

Infatti, in un’ottica di sviluppo sostenibileLidl sta ampliando la sua gamma. L’obiettivo del marchio: aiutarvi a conservare le vostre cose più a lungo. E cosa c’è di meglio di una macchina da cucire quando si ha un piccolo intoppo che rovina i vestiti?

Per evitare le piccole preoccupazioni della vita quotidiana, il marchio ha optato per un formato ridotto. Più piccolo di un foglio A4la macchina vi permette di rinnovare i vostri abiti ovunque ne abbiate bisogno. Così non vi troverete mai sul filo del rasoio.

Lidl ha il piacere di annunciare il lancio del suo ” mmacchina per cucire a mano extra compatta e versatile per piccole riparazioni facili e veloci. Perché chiunque ora può affrontare i problemi di tutti i giorni.

Il marchio pone quindi l’accento sulla praticità. “Facile da usare, anche per gli utenti meno esperti” , promette il sito web dell’azienda. È sufficiente per convincere chiunque a contribuire. Anche la persona che trova le scuse migliori.

Lidl presenta una nuova e pratica macchina da cucire manuale!

Lidl: dipendenti dalle macchine

Anche per i più dotati ci sono sfide da affrontare. Per i designer tedeschi hanno reso possibile laIl “pratico funzionamento con una sola mano”.. Abbastanza per riparare qualsiasi vestito in qualsiasi situazione. O quasi.

Per assicurarsi che il suo Macchina EASYmaxx Lidl ha messo da parte tutte le argomentazioni. Perché con le dimensioni ridotte della sua macchina per cucire, anche i più esigenti potranno per poterlo portare con sé e rammendare i vestiti ovunque..

“Ideale da portare con sé in viaggio o in viaggio”, La brochure della macchina per cucire riporta che. Va anche detto che non è necessario collegare la spina alla rete elettrica. per utilizzarlo: ilEASYmaxx “funziona a batterie”. Pratico ed efficiente.

Tutto quello che dovete fare è prendere questo nuovo strumento di Lidl. Mentre il marchio si prepara al Natale, pensa anche alle piccole cose che non vanno nella vita di tutti i giorni. E per provare a cucire, il marchio vi mette in difficoltà. Perché la macchina da cucire non arriva da sola.

Nella sua confezione, troverete “due aghi di riservaun infila ago”, “un porta rocchetto di filo”… E anche qualcosa da provare con “Quattro bobine in totale nei colori bianco, rosso, blu e nero. Quindi prendete i vostri aghi e provate!

E per i più avventurosi, il marchio ha naturalmente rilasciato una versione “adulta”. Una vera, grande macchina per cucire per le più grandi sfide nel campo dell’abbigliamento… La troverete sugli scaffali tra qualche settimana!

