Lidl lancia un nuovo cardigan senza maniche di tendenza a meno di 20 euros !

Vi manca un cardigan senza maniche nel vostro guardaroba? Buone notizie, Lidl ha appena lanciato il pezzo che vi serve per il vostro guardaroba avete urgentemente bisogno di !

Lidl lo ha fatto di nuovo con questa nuova moneta

Lidl ha appena presentato un nuovo articolo nel suo catalogo ! Pronta a tutto pur di sedurre i suoi clienti, l’azienda tedesca non fa le cose a metà, ancora una volta.

Infatti, il marchio ha appena lanciato un nuovo gilet lungo senza maniche che è già di gran moda. Se stavate cercando il giacca ideale per la stagione Non cercate oltre!

Cappotto perfetto per la mezza stagione, il I cardigan lunghi senza maniche stanno tornando in auge nel nostro spogliatoio. Le grandi IT-girls e i marchi di moda li hanno tutti adottati.

Quindi Lidl non poteva stare alla larga. Da indossare sopra gli abiti di tutti i giorni Vi terrà al caldo.

Oltre a un maglione a maglia Una camicia o anche una giacca di jeans o di pelle, ad esempio, i gilet lunghi trapuntati sono il capo must-have del momento. E per una buona ragione…

L’aggiunta del gilet ai vostri look autunnali vi permetterà di dare un tocco di stile al vostro guardaroba. un tocco di eleganza e di stile ai vostri outfit. Il tutto mantenendo il corpo caldo e protetto dal vento.

Questo tipo di gilet si abbina a tutto e si adatta a tutti gli stili ! È quindi ideale quando le temperature non sono ancora scese troppo. È il mix perfetto tra la piccola giacca estiva e i grandi piumini e cappotti invernali.

Come ogni anno, Lidl ha saputo offrirci un capo di abbigliamento di tendenza e di qualità. Il marchio, in quanto grande appassionato di design nordico minimalista Il risultato è un cardigan senza maniche che si presta a tutti gli usi.

Un nuovo basic da avere nel proprio guardaroba, Lidl ha addirittura innovato con offrire un modello bi-materiale.

Un cardigan senza maniche di tendenza a un prezzo molto basso

Non c’è da sorprendersi, I clienti Lidl sono entusiasti con questo nuovo pezzo. Realizzato in moderno pile e tessuto trapuntato, come non innamorarsi di questo gilet senza maniche?

Dotato di tasche laterali, il marchio specifica inoltre che il colore nero è ” pre-tinta con il Tinto in pasta che consuma meno acqua e dona un colore più brillante che dura più a lungo.

In questo modo, mantiene il suo colore anche dopo molti lavaggi. Lidl spiega inoltre: ” Con la tecnica di tintura “Dope Dyed”, la fibra viene completamente tinta durante la fase di lavorazione. processo di filatura con una miscela di pigmenti e una soluzione tessile e possono poi essere lavorati direttamente senza dover essere nuovamente tinti.

Questo gilet lungo dalla vestibilità ampia è dotato di un collo alto con zip integrale per tenervi al caldo. Lidl promette: ” le tissu leggero e caldo è ideale per la mezza stagione. ”

Oltre a offrire un capo di buona qualità e alla moda, l’azienda tedesca lo ha messo in vendita a un prezzo molto basso. Per soli 16,99 euro questo bellissimo cardigan trapuntato senza maniche può essere vostro.

Il prezzo ideale per un capo di questo stile, che si può indossare per molti anni. Disponibile in due colori di base e classici (nero e beige), si può variare tra i due modelli per per abbinare tutti i vostri look autunnali.