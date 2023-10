Ottime notizie per i clienti Lidl! L’azienda annuncia il grande ritorno della collezione Ernesto in ghisa! Il gigante dello sconto annuncia proprio il grande ritorno della sua collezione in ghisa di Ernesto! Stopandgo vi racconta tutto dalla A alla Z.

Il Natale arriva da Lidl

Se fate un giro tra le corsie di Lidl, vi renderete conto che il Natale è proprio dietro l’angolo! Proprio così! Questo periodo caldo dell’anno si fa sentire già nelle decorazioni, nella scelta dei cibi, ma anche e soprattutto nei cioccolatini.

Per esempio, ci sono molti calendari dell’avvento per i bambini. Tra i tanti cioccolatini di Lidl, ce n’è però uno che fa discutere. È il buon vecchio coniglio.

L’unico problema è che Lindt & Sprüngli AG viene costantemente attaccata da Lidl e accusata di plagio. Tutto è iniziato alla fine del 2018, quando Lindt & Sprüngli SA ha addirittura intentato una causa contro Lidl Schweiz AG e Lidl Schweiz DL AG presso il Tribunale commerciale del Canton Argovia.

Da allora, l’azienda ha continuato la sua azione legale. Accusa Lidl di aver copiato il suo prodotto. Ci sono grandi somiglianze, come la busta in una foglia d’oro. Ma anche il coniglio, che ha la stessa forma.

Il produttore di cioccolato Lindt ha quindi richiesto il divieto di vendita e la promozione dei coniglietti di cioccolato Lidl. Nel 2021, il Tribunale commerciale aveva già respinto il ricorso della Lindt. Ma questo mese ha deciso di ribaltare la precedente sentenza.

Non è una buona cosa per Lidl! Questa è un’opportunità per concentrarsi sulla vendita di altri prodotti!

Il ritorno della ghisa Ernesto

Per far dimenticare questa grande polemica, Lidl ha deciso di rimettere in commercio il suo prodotto. davanti al palcoscenico. Questa è la famosa collezione di ghisa di Ernesto. Proprio così! Era più atteso che mai!

Lidl si è quindi affrettata ad annunciarer la notizia sul suo account Instagram : “Lunedì, al supermercato, trovate la collezione di ghisa di Ernesto. Una selezione di prodotti per tutti i tipi di fuoco per cucinare, arrostire e saltare in padella i vostri piatti! ”

È l’occasione perfetta per mangiare a sazietà con l’avvicinarsi delle festività. In questa collezione, troviamo questa collezione in ghisa ) 21,99 euro.

Viene fornito con una garanzia di tre anni. E’ piuttosto forte, non è vero? I prodotti Lidl sono spesso di buona qualità! In questo modo è possibile cuocere la carne senza dover aggiungere grasso, perché la ghisa non si attacca.

Questa collezione è ottima anche per cucinare le verdure. C’è anche una piccola casseruola a 26,99 euro. Rosso, nero, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Non dimentichiamo la casseruola da mettere in forno.

Lo stesso vale per una pirofila molto più grande. Una cosa è certa: questi prodotti sono perfetti per rendere più gustosi i vostri piatti. A condizione che che sono preparati con molto amore!

