L’Ibex chiude con leggere cadute, pressato da Siemens Gamesa, Fluidra e Grifols

Il IBEX 35 ha chiuso con perdite moderate (-0,36%, 8.558,40 punti) dopo l’inizio della seduta con incrementi dello 0,6%. All’interno del selettivo, il diminuisce in Grifols, Siemens Gamesa e Fluidra. Sul lato positivo, il acciaierie e IAG Sono stati i migliori insieme al banche.

Il resto delle piazze europee ha chiuso in positivo dopo la buona chiusura di Wall Street di venerdì grazie a un rapporto sull’occupazione statunitense di gennaio ha mostrato una cifra sui salari non agricoli molto migliore del previsto già amazzoneche ha chiuso la giornata con incrementi del 13% dopo aver pubblicato i risultati il ​​giorno prima.

I risultati aziendali continueranno a essere pubblicati questa settimana, compresi quelli di Twitter giovedì, mentre IPC statunitense che si saprà anche quel giorno sarà il riferimento macro più rilevante.

Oggi al Parlamento europeo è intervenuta la presidente della BCE, Christine Lagarde dopo la sua controversa apparizione la scorsa settimana, dopo l’incontro dei tipi dell’organizzazione, che è stato definito da alcuni come “caotico”.

La BCE ha lasciato la porta aperta ai rialzi dei tassi quest’anno e questo lunedì, il Presidente della Banca dei Paesi Bassi (Nederlandsche Bank), Klaas Knotconsiderato uno dei massimi rappresentanti dell’ortodossia in seno al Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE), ha sottolineato che il primo rialzo dei tassi nella zona euro potrebbe aver luogo nel quarto trimestre 2022.

Da parte sua, lunedì Lagarde ha avvertito che “il pericolo dell’inflazione è che si traduca in aumenti salariali superiori alle attese“. Se ciò accade, la BCE è pronta a utilizzare i suoi strumenti monetari ea contenere i prezzi.

In Asia, segno misto in seduta, con cali più o meno generalizzati ma 2% in aumento a Shanghai. La Cina ha rilasciato il PMI servizi di gennaio, sceso a 51,4 dal 53,1 precedente e al di sotto del 52,9 previsto.

L’INVASIONE RUSSA POTREBBE ARRIVARE “QUALSIASI GIORNO”

Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan un’invasione russa dell’Ucraina potrebbe essere imminente.

“Uno di questi giorni La Russia potrebbe intraprendere un’azione militare contro l’Ucraina o potrebbe essere in un paio di settimane, o potrebbe invece andare diplomaticamente”, ha detto in un’intervista a “Fox”.

Le sue osservazioni arrivano dopo che due funzionari statunitensi lo hanno detto La Russia ha mobilitato circa il 70% della potenza di combattimento che pensa di aver bisogno per un’invasione su vasta scala dell’Ucraina.

Il numero di gruppi tattici di battaglioni nella regione di confine con l’Ucraina è aumentato da 60 a 83 a partire da venerdì e altri 14 sono in transito, secondo “Reuters”. Anche se, per il momento, il mercato non ha tenuto conto di queste informazioni all’inizio della settimana.

ANALISI TECNICA E ALTRI MERCATI

L’Ibex ha chiuso venerdì con diminuzioni dell’1,15% mentre ancora commerciando “nella terra di nessuno”. Nonostante la cifra lasciata alla fine della scorsa settimana non sia buona, lo spagnolo è selettivo rimane ancora ben al di sopra del primo livello di supporto a 8.361 punti.

“Per le prossime sessioni continueremo ad essere molto consapevoli di una chiusura sopra il 8.866 punti. Solo questo le consentirebbe di migliorare il suo aspetto tecnico”, indicano gli esperti di Bolsamanía.

Bitcoin aumenta del 4,5% ($ 43.639). La criptovaluta avanza questo lunedì al di sopra della sua media mobile a 50 giorni per la prima volta in più di due mesi. Ethereum apprezza il 4,2% a $ 3.120.

L’euro viene scambiato a 1,1433 dollari (-0,12%). Il petrolio viene scambiato in rosso, con il Brent in calo dello 0,5% ($ 92,76) e il WTI in calo dell’1% ($ 91,32).

L’oro è aumentato dello 0,5% ($ 1.818) e l’argento del 2% ($ 22,94).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni sale all’1,923% e il rendimento del Obbligazione spagnola di 10 anni fino all’1,07%.