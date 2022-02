L’Ibex 35 sorge fortemente sostenuto da banche, turismo e Telefónica

Il IBEX 35 aumenta fortemente questo martedì (+0,8%, 8.627 punti), mentre il resto dei mercati azionari europei ha registrato un andamento molto più moderato. All’interno del selettivo, spicca i forti rialzi delle banche (Sabadell, CaixaBank, BBVA, Santander…) dopo un rapporto favorevole di JP Morgan. Telefónica è anche tra i valori che se la cavano meglio in mezzo a speculazioni una possibile fusione di Orange e MásMóvil in Spagna. ArcelorMittal, IAG o Aena sono anche avidamente rivalutati, mentre Rovi È il peggior titolo della selettiva, con cali vicini al 4%.

Questo, dopo che ieri c’è stata una seduta mista da questa parte dell’Atlantico, in cui l’indice spagnolo ha chiuso con ribassi dello 0,36%. Anche in Asia, la giornata si è conclusa con un segno misto e i futures statunitensi vengono scambiati senza una tendenza definita.

Agenda di martedì inclusa la pubblicazione di numerosi risultati rilevanti (BNP, BP…), mentre è stato relativamente calmo in termini di riferimenti macroeconomici. La seduta è tranquilla, come questo lunedìcon pochi catalizzatori all’orizzonte. I dati più importanti saranno resi noti giovedì, con il IPC statunitense.

Alcuni analisti parlano oggi nelle loro cronache di “cautela” e “volatilità” nelle azioni mentre persiste la preoccupazione per i piani della Federal Reserve (Fed). “La banca centrale statunitense ha già accennato al fatto che è probabile che inizi ad aumentare i tassi di interesse il mese prossimo, ma il numero di aumenti dei tassi che avranno luogo nel 2022 e in che misura verranno aumentati rimane un mistero”, afferma Naeem Aslam, direttore della ricerca presso la società londinese AvaTrade. Bank of America lo ha ribadito la Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse dello 0,25% sette volte nel 2022.

Nel caso dello stambecco, gli esperti di Bolsamanía lo insistono rimane nella “terra di nessuno”. Nel breve termine, il supporto chiave è ancora lontano, nel 8.361 punti. “Non vedremo un segno di debolezza finché continuerà a essere scambiato al di sopra di questo livello di prezzo”, affermano.

D’altra parte, non vedrai un segno di forza nell’indice finché non riuscirà a salire sopra il 8.866 puntiprezzi dove si trova la media di 200 sessioni.

LA VENDITA DI ARMI NON FA

Nel capitolo delle operazioni aziendali, questo martedì si parla del fallimento della vendita di ARM da parte di SoftBank al produttore di chip statunitense Nvidia. ARM sta pianificando un’IPO invece di una vendita, annunciando anche le dimissioni del suo CEO.

L’accordo, annunciato nel 2020, ha dovuto affrontare diversi ostacoli normativi. Il Commissione federale per il commercio degli Stati Uniti ha intentato una causa per bloccarlo a dicembre, sostenendo che la concorrenza nei mercati nascenti per i chip per auto a guida autonoma e una nuova categoria di chip di rete potrebbe essere danneggiata se Nvidia procedesse all’acquisto.

META MINACCE

I media portano le ultime notizie da Meta, che ha detto che lo è considerando la chiusura di Facebook e Instagram in Europa se non può continuare a trasferire i dati dell’utente negli Stati Uniti. Il gigante dei social media ha fatto questa minaccia nel suo rapporto annuale lo scorso giovedì.

Le autorità di regolamentazione europee stanno attualmente redigendo una nuova legislazione che determinerà il trasferimento dei dati degli utenti dall’UE all’altra sponda dell’Atlantico.

“Se non viene adottato un nuovo quadro per il trasferimento dei dati transatlantico e non possiamo continuare a utilizzare le ECC (clausole contrattuali standard) o altri mezzi alternativi per trasferire i dati dall’Europa agli Stati Uniti, potremmo non essere in grado di offrire molti dei nostri prodotti e servizi più importanticome Facebook e Instagram, in Europa”, ha affermato.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,1424 dollari (-0,16%). Il petrolio scende del 2%, con il Brent a $ 90,76 e il WTI a $ 89,66.

L’oro è piatto ($ 1.818) e l’argento è sceso dell’1% a $ 22,85.

Bitcoin è sceso dello 0,4% a $ 43.914 ed ethereum è sceso dell’1,7% a $ 3.109.

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni sale all’1,945%.