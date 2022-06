L’Ibex 35 si sgonfia e diventa rosso sotto la pressione delle cadute di Telefónica

Dopo aver iniziato il mese in positivo, lo stambecco in questo momento si gira e diventa rosso (-0,2%, 8.836 punti). Questo, dopo aver chiuso il mese di maggio con rialzi cumulati del 3%, pur chiudendo martedì in negativo. Lo avvertono gli esperti della Bolsamanía bisognerebbe prepararsi per un eventuale attacco a 8.650 punti nei prossimi giorni dopo le ultime rivalutazioni.

Morgan Stanley ha avvertito che lo Stambecco”sembra vulnerabile a livelli elevati di ipercomprato in un contesto di profitti aziendali relativamente deboli”. Bisognerà vedere se le previsioni si realizzano. Per il momento, l’indice ha avuto un’inversione di tendenza.

All’interno delle selettive spiccano oggi i rialzi di Acciona, Sabadell e CaixaBank, mentre in negativo Solaria, Cellnex e Telefono (-1,5%).

Oggi sono pubblicati PMI manifatturiero per il mese di maggio. In Spagna, è salito a 53,8 da 53,3, al di sopra delle aspettative. In Cina, è migliorato a 48,1 da 46 e contro la previsione di 47. In Giappone è stato 53,3 da 53,2.

Negli USA sarà noto anche questo riferimento, oltre al Libro Beige Fed. Il governatore della Banca di Spagna, invece, Pablo Hernandez de Kosva al Congresso per presentare la relazione annuale dell’organismo per il 2021. Allo stesso modo, Cristina Lagarde Partecipa a un panel alla conferenza virtuale Green Swan 2022.

Wall Street ha concluso la sessione martedì con diminuzioni comprese tra lo 0,4% e lo 0,6% mentre in Asia c’è stata una sessione con una predominanza di numeri verdi come Shanghai riapre dopo due mesi di reclusione. A partire da questo mercoledì, milioni di persone torneranno a muoversi liberamente per la città.

YELLEN RICONOSCE DI ESSERE SBAGLIATO

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellenha riconosciuto questo martedì che si sbagliava sul percorso che l’inflazione avrebbe preso in un’intervista alla ‘CNN’.

“Penso di essermi sbagliato allora sul percorso che avrebbe preso l’inflazione”, ha detto Yellen, alla domanda sui commenti fatti nel 2021 in cui ha osservato che l’inflazione rappresentava solo un “piccolo rischio”.

“Ci sono stati grandi shock imprevisti per l’economia che hanno fatto salire alle stelle i prezzi dell’energia e dei generi alimentari e colli di bottiglia dell’offerta che hanno gravemente colpito la nostra economia che all’epoca non capivo completamente, ma che ora riconosciamo”, ha aggiunto. .

L’inflazione negli Stati Uniti continua a livelli storici che non si vedevano da quarant’annianche se in lieve calo ad aprile, attestandosi all’8,3%, due decimi in meno rispetto a marzo.

DEUTSCHE BANK, AL FUOCO

DWS, l’unità di asset management di Deutsche Bank, ha sostituito il suo CEO, Asoka Woehrmannsolo poche ore dopo un’irruzione della polizia nell’ambito di un’indagine per presunto riciclaggio di denaro.

Martedì mattina, le forze dell’ordine sono entrate nelle torri gemelle di Francoforte, dove ha sede il più grande prestatore tedesco, nonché nella vicina struttura DWS. L’indagine della polizia su un possibile “sbiancamento ecologico” mette in evidenza il crescente controllo da parte dei manager mentre la domanda globale di investimenti ESG aumenta vertiginosamente.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0725 dollari (-0,07%). Il petrolio sale di oltre l’1%. Secondo le ultime informazioni, l’OPEC starebbe valutando di escludere la Russia dall’accordo sulla produzione di petrolio. Il Brent si attesta a $ 117,22 e il Texas occidentale a $ 116,30.

L’oro scende dello 0,6% ($ 1.832) e l’argento scende dello 0,4% ($ 21,61).

Bitcoin è in calo dello 0,4% ($ 31.521) ed Ethereum è piatto ($ 1.934).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,882%.