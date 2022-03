L’Ibex 35 si alza in modo prominente, con Indra come unica nota discordante

L’Ibex 35 e il resto dei mercati azionari europei sono scambiati con notevoli rialzi questo lunedì (Ibex: +1,5%, 8.459 punti; Cac: +1,12%; Dax: +1,4%). All’interno della selezione spagnola praticamente tutti i suoi titoli sono in verde. Almirall è in testa dopo i progressi nel suo farmaco lebrikizumab annunciato questo fine settimana, mentre Indra è praticamente l’unico valore dello Stambecco che cade. Rende il 2,4% (è sceso di oltre il 6%) prima del suo possibile imminente ingresso nella società ITPoperazione che al mercato non piace e non è mai piaciuta.

Enagás è anche nelle notizie di oggi perché ha annunciato la vendita di la sua partecipazione al cileno GNL Quintero per poco più di 600 milioni di euro. L’azienda è piatta questo lunedì.

Il buon tono sui mercati europei arriva dopo che la seduta in Asia si è conclusa con un segnale misto. A Hong Kong, le azioni di Meituan sono aumentate di oltre il 14% mentre Tencent è salito di quasi il 4%. Le autorità cinesi lo hanno annunciato nel fine settimana La città di Shanghai entrerà in un lockdown in due fasi per frenare l’aumento dei casi di coronavirus e consentire test di massa. Metà della città sarà chiusa da oggi fino al 1 aprile. L’altra metà, dal 1 al 5 aprile.

DI CHE ALTRO SI PARLA?

Oltre il Will Smith picchia Chris Rock agli Oscar, questo lunedì si parla di varie questioni. Da un lato, ha annunciato il presidente del governo, Pedro Sánchez un piano di aiuti di 16.000 milioni per alleviare gli effetti della guerra cosa include estendere a tutti i cittadini il taglio di 20 centesimi alla benzina (concordato la scorsa settimana con i vettori).

Inoltre, secondo il “Washington Post”, Joe Biden annuncerà questo lunedì una nuova tassa destinata ai 700 americani più ricchi. La cosiddetta ‘imposta minima sul reddito dei miliardari’ stabilirebbe che le famiglie con un reddito annuo superiore a 100 milioni di dollari dovrebbero pagare un’imposta minima del 20%.

Per quanto riguarda la guerra, Zelensky lo ha confermato è disposto a scendere a compromessi su più punti. D’altra parte, la Casa Bianca è stata costretta a farlo qualificare la frase di Biden dicendo che Vladimir Putin non dovrebbe rimanere al potere. Il segretario di Stato ha assicurato che il discorso del presidente di sabato non è un appello per un cambio di regime in Russia.

L’agenda di questo lunedì soffre di una carenza di macro riferimenti, in attesa della pubblicazione del PIL USA e venerdì il PMI manifatturiero dell’Eurozona, CPI dell’Eurozona e il Rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti.

OLIO ANCORA NEGLI OCCHI DELL’URAGANO

L’evoluzione del petrolio continua ad essere uno dei grandi temi dei mercati. Questo lunedì cade più del 3%, con Brent a $ 116,15 e West Texas a $ 109,17. Venerdì, un enorme pennacchio di fumo potrebbe essere visto nella città saudita di Jeddah, secondo le agenzie internazionali, dopo che il gruppo Houthi dello Yemen ha attaccato con missili una struttura di Aramco.

Lo sottolineano gli esperti di Bolsamanía la volatilità dell'”oro nero” è massima. “Dai massimi di inizio mese è crollato del 30% e successivamente è rimbalzato del 27%”, spiegano.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0953 dollari (-0,25%). L’oro scende dell’1% ($ 1.933) e l’argento scende dell’1,3% ($ 25,26).

Bitcoin sale del 4,5% ($ 46.960) e raggiunge massimo di tre mesi. Ethereum aggiunge anche oltre il 4% ($ 3.323).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,503%.