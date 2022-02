L’Ibex 35 sembra costruire un triangolo nel mezzo del movimento laterale

L’Ibex 35 continua a resistere al tasso meglio dei nostri vicini europei e di Wall Street per il semplice motivo che sono le banche a crescere fortemente in tutta Europa e perché non disponiamo di alcuna tecnologia. La rappresentazione di quest’ultimo nel nostro mercato è minima.

Il stambecco Continua a oscillare su e giù nelle ultime settimane, anche se almeno sta sapendo come resistere alla tempesta meglio del resto dei nostri vicini europei e di Wall Street. Ma non esaliamoci perché il divario tra Wall Street e l’Europa (con il Dax in testa) nell’ultimo decennio è enorme. Lo stambecco ha fatto peggio degli altri anno dopo anno. Il buon comportamento delle banche ci sta salvando, principalmente. Il giorno in cui questi si prenderanno una pausa, torneremo al lavoro come al solito, al vagone.

Tecnicamente, da novembre, lo Ibex sta triangolando. O cos’è lo stesso costruendo massimi più bassi e minimi più alti. Ed è proprio a metà strada tra la base (supporto) e la parte alta (resistenza) del lato largo che l’indice si muove dalla scorsa estate. Laterale con supporto a 8.100 punti e resistenza a 9.100.

Per adesso le zone di controllo a breve termine si trovano a 8.360 punti sotto e 8.785 punti sopra. Qualunque cosa si verifichi per prima, la rottura del supporto o la rottura della resistenza, ci daranno l’indizio sulla prossima tappa del trend.