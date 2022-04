L’Ibex 35 sconta la vittoria parziale di Macron in Francia con molti fronti aperti

Il Stambecco 35 (-0,4%; 8.570 punti) e il resto dei mercati azionari europei sono scambiati in modo misto all’inizio di una settimana che darà il via alla stagione degli utili negli Stati Uniti, insieme ad altri importanti eventi macroeconomici come il inflazione negli USA e il riunione di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE)). Gli investitori stanno anche reagendo questo lunedì alle elezioni francesi, dove Emmanuel Macron affronterà Marine Le Pen al secondo turno delle elezioni, il prossimo 24 aprile.

Per quanto riguarda il selettivo spagnolo, è avanzato dell’1,2% la scorsa settimana e ha recuperato 8.600 punti. Dal punto di vista tecnico, “l’Ibex continua a rimbalzare nel breve termine e non apprezziamo nemmeno il minimo segno di debolezza nella sua serie di prezzi. Il supporto da tenere d’occhio è nel 8.274 punti e non vedremo alcun segno di debolezza finché continuerà a essere scambiato al di sopra di questo livello di prezzo”, afferma César Nuez, esperto di Bolsamanía e capo di Trader Watch.

“Sebbene per vedere un miglioramento tecnico dovremmo aspettare una chiusura sopra il 8.912 punti“, aggiunge. I valori più rialzisti sono BBVA e Santandermentre i più ribassisti lo sono Rovi e Grifols.

I mercati guardano senza dubbio alla Francia, dove i sondaggi indicano che Macron probabilmente vincerà le elezioni tra due settimanee se lo fa, “potrebbe supportare l’indice Cac 40, che è sceso di quasi il 10% finora quest’anno”, afferma Naeem Aslam, capo della ricerca presso AvaTrade.

Macron è stato il più votato e ha ottenuto il 27,35% dei consensi al primo turno, mentre la candidata di estrema destra, Marine Le Pen, ha vinto il 23,97%, secondo i risultati ufficiali corrispondenti al 97% dei voti. Il resto dei candidati, dal terzo più votato, Jean-Luc Mélenchon, a quelli che meno come l’ex sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, hanno chiesto il voto per Macron.

A livello internazionale, continua l’incertezza geopolitica nel cda degli operatori, che saranno attenti al Il cancelliere austriaco Karl Nehammer incontra il presidente russo Vladimir Putin A mosca. Sul campo, la Russia continua a preparare una grande offensiva per ottenere il pieno controllo del Donbas e di altre aree dell’Ucraina orientale.

Per quanto riguarda l’economia, il La Banca Mondiale prevede che l’economia ucraina si contrarrà del 45%, mentre il russo lo farà dell’11%. “La Russia è pienamente impegnata a rilanciare la sua economia, e la prova di ciò è l’evoluzione del rublo. La Russia aumenterà il suo fondo di riserva del governo di 273,4 miliardi di rubli (3,4 miliardi di dollari)”, sottolinea Aslam.

Dal punto di vista commerciale, JP Morgan e BlackRock presenteranno i loro dati mercoledì e poi vedremo i risultati di Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley e Goldman Sachs Giovedì. “I trader si concentreranno su due cose quando si tratta di guadagni bancari: vorranno sapere cosa pensano questi giganti di Wall Street dell’attuale posizione di politica monetaria della Fed. Un contesto di tassi di interesse più elevati dovrebbe aggiungere più valore”. ” afferma il capo della ricerca di AvaTrade. È probabile che questi due fattori importanti guidino la loro azione sui prezzi questa settimana.

L’altro importante evento a cui partecipano i mercatini presterà molta attenzione è il CPI degli Stati Uniti. Il dato arriverà martedì e la previsione è di un aumento mensile dell’1,2%, mentre la lettura precedente era dello 0,8%.

Giovedì, molto probabilmente, la BCE rimarrà invariata, ma esprimi il tuo desiderio di continuare sulla strada della normalizzazione della politica monetaria. Christine Lagarde, presidente della banca centrale, potrebbe suggerire che il rialzo dei tassi potrebbe arrivare nella seconda metà, senza approfondire. Inoltre, questa settimana, le banche centrali di Nuova Zelanda e Canada potrebbero aumentare i tassi di interesse, mentre la Turchia rimarrà invariata.

ASIA E ALTRI MERCATI

Nel continente asiatico, Le azioni cinesi hanno registrato cali del 3% all’inizio della settimana a causa di a picco di inflazione a marzo superiore alle attese. Il l’indice dei prezzi alla produzione è aumentato dell’8,3% rispetto a un anno fa, i dati ufficiali mostravano lunedì, al di sopra delle aspettative per un aumento del 7,9%.

Il Inflazione al consumo cinese è inoltre aumentato più del previsto a marzo, con l’indice dei prezzi al consumo in aumento dell’1,5% su base annua. Questa cifra ha superato le aspettative per un aumento dell’1,2%.

In altri mercati, petrolio, entrambi botte brent Come la Texas occidentaleribasso del 2%, che lascia il primo, barile di riferimento mondiale, sul filo dei 100 dollari.

Il oro e argentonel frattempo, rimangono pressoché invariate rispettivamente a 1.947,10 e 24,86 dollari l’oncia.

Il euro/dollaro è quasi piatto a $ 1,0887.

Il bitcoin Ha avuto un weekend senza troppi alti e bassi e piani sui 42.000 dollari.