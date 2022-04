L’Ibex 35 sale incoraggiato dalle banche, con ACS e la sua macro-operazione al centro

L’Ibex 35 guadagna posizioni questo giovedì (+1,4%, 8.605 punti) incoraggiato dal buon comportamento delle banche dopo un nuovo rapporto favorevole sul settore di JP Morgan. Il protagonista indiscusso di oggi è ACS (+2%, ieri ha fruttato il 3,8%), dopo aver confermato questo mercoledì che studia un’offerta milionaria per Atlantia insieme ai fondi GIP e Brookfield. Un’offerta pubblica di acquisto incombe come la famiglia Benetton e Blackstone sarebbero disposti a tenere testa a Florentino Pérez.

Insieme alle istituzioni finanziarie, Ferroviario sta andando particolarmente bene (Oggi festeggia Consiglio), oltre a PharmaMar o Colonial. Sul lato negativo, i peggiori sono Fluidra e Siemens Gamesa.

Per il resto, oggi continuiamo a parlare del contenuto del verbale della Fed. La Federal Reserve ha chiarito ieri nel verbale dell’ultima riunione che prevede di ridurre il saldo di 95.000 milioni al mese. Il presidente della Fed di St. Louis James Bullard parlerà oggi. Sarà molto interessante vedere cosa ha da dire, vista la sua posizione chiaramente aggressiva sull’inasprimento della politica monetaria.

Dopo i verbali della Fed, questo giovedì si conosceranno quelli della Banca Centrale Europea. “I recenti commenti di alcuni responsabili politici della BCE suggeriscono che stanno crescendo i timori che la banca centrale sia dietro la curva, ed è probabile che i verbali di oggi forniscano informazioni sul significato di questa preoccupazione, con la possibilità che potremmo assistere a rialzi dei tassi già nel terzo trimestre“, commentano gli esperti di CMC Markets nel loro report quotidiano.

Lo ricordiamo Wall Street ha chiuso questo mercoledì in ribasso, che sono stati particolarmente notevoli sul Nasdaq (-2,22%), mentre le perdite hanno prevalso nettamente questa mattina in Asia. Là, Samsung ha annunciato di stimare un aumento del 50% dell’utile operativo per il primo trimestre.

TENSIONI GEOPOLITICHE E PAURA DELLA RECESSIONE

Per quanto riguarda la guerra, Mariupol ha accusato la Russia di utilizzare forni crematori per incenerire i civili assassinati. L’orrore della guerra sta crescendo dopo la scoperta di civili giustiziati nelle città a nord di kyiv, e sembra che ogni giorno porti notizie sempre più orribili.

Gli Stati Uniti imporranno nuove sanzioni alla Russia, comprese due delle sue più grandi banche e le figlie del presidente Vladimir Putin. Sanzioni di blocco totale saranno imposte a Sberbank, il più grande istituto finanziario russo, e ad Alfa Bank, la più grande banca privata del Paese. Nel frattempo, il Regno Unito ha vietato tutti i nuovi investimenti esteri in Russia e ha congelato i beni di Sberbank. La Gran Bretagna porrà fine anche a tutte le importazioni di carbone e petrolio russi entro la fine del 2022 e sanzionerà altri otto ricchi russi.

A livello economico, l’impatto della guerra si fa più pronunciato e già si parla chiaramente di recessione. Deutsche Bank, come vi abbiamo detto ieri, è stata la prima grande banca a prevederlo Gli Stati Uniti cadranno in recessione il prossimo anno, mentre hanno anche avvertito di una recessione in Europa.

L’IBEX CONTINUA AD ATTACCARE LA MEDIA DI 200 SESSIONI

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico dello Ibex, dopo le cadute di questo mercoledì, oggi si sta muovendo nuovamente verso la media di 200 sedute.

“Il selettivo spagnolo mantiene il rimbalzo a breve termine. Non vediamo nemmeno il minimo segno di debolezza nelle sue serie di prezzi. Il supporto da tenere d’occhio è a 8.274 punti. Non vedremo un segno di debolezza finché continuerà a negoziare al di sopra di questo livello di prezzo. Per vedere un miglioramento tecnico dovremmo aspettare una chiusura sopra il 8.912 punti“, indica César Nuez, esperto di Bolsamanía e capo di Trader Watch.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0891 dollari (-0,01%). Il petrolio sale di oltre l’1%. Il Brent si attesta a $ 102,64 e il Texas occidentale a $ 97,77.

L’oro è leggermente in rialzo ($ 1.929), così come l’argento ($ 24,47).

Bitcoin è in calo dello 0,75% ($ 43.409) ed ethereum dello 0,2% ($ 3.217).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,594%.