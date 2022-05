L’Ibex 35 sale al termine di una settimana molto volatile caratterizzata dall’incertezza

L’Ibex 35 e il resto dei mercati azionari europei hanno avanzato posizioni (Ibex: +1%, 8.284; Cac: +1,5%; Dax: +1,3%; Ftse 100: +1,46%) alla chiusura di una settimana altamente volatile caratterizzato da paura e incertezza. Quella paura si è riflessa perfettamente nelle brusche cadute dall’altra parte dell’Atlantico, con bruschi crolli all’inizio e alla metà della settimanache ha interessato le piazze del Vecchio Continente. Wall Street è molto preoccupato per il ritmo dell’inasprimento della politica monetaria e Europa è molto nervoso per la guerra, mentre tutti sono preoccupati dalla situazione economica, dall’inflazione e da ciò che sta accadendo nell’immediato futuro.

La presidente della Fed di San Francisco Mary Daly è diventata l’ultimo funzionario della Fed a sostenere altri due aumenti dei tassi di 50 punti base nei prossimi due incontri dalla banca centrale, mentre sminuisce la possibilità di una mossa di 75 punti base. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha avvertito giovedì, in un’intervista a “Marketplace”, che il controllo dell’inflazione potrebbe causare qualche sofferenza finanziaria, ma è ancora la loro priorità assoluta.

Powell l’ha detto non può promettere un cosiddetto atterraggio morbido per l’economiapoiché la Fed aumenta i tassi di interesse per frenare l’aumento dei prezzi, che si stanno avvicinando al ritmo più veloce degli ultimi 40 anni.

“Un atterraggio morbido sta effettivamente tornando al 2% di inflazione mantenendo la forza del mercato del lavoro. E è abbastanza difficile da ottenere in questo momento, per vari motivi“ha detto il capo della Federal Reserve.

SALDO E APPUNTAMENTI

È così che va, lo Stambecco accumula in settimana un calo che non arriva all’1% dopo aver ceduto fortemente lunedì (il Nasdaq è sceso del 4% quel giorno), ha chiuso martedì completamente piatto, salendo del 2% mercoledì e perdendo l’1,35% giovedì. All’interno del selettivo, il sorge FluidraAlmirall e PharmaMar e le cadute di Naturgy, che perde il 3% dopo essere crollato ieri del 6,7% dopo aver annunciato una riduzione del suo beneficio del 9% nel primo trimestrecosa che non è piaciuta al mercato.

Ricordalo ieri i movimenti improvvisi prenderanno una pausa dall’altra parte dell’Atlantico. In Asia, forti guadagni hanno dominato la giornata.

L’agenda di questo venerdì include l’ultimo CPI di aprile in Spagnache cosa moderato all’8,3%, la produzione industriale di marzo nell’eurozona (-1,8%, meno del previsto) e l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan. Inoltre, il Consiglio dei Ministri tiene una riunione straordinaria nel nostro Paese di approvare il meccanismo di contenimento del prezzo del gas nei prossimi dodici mesi.

IL MERCATO DELLA CRIPTA SI CALMA

il bitcoin ha restituito oltre 30.000 dollari dopo il colpo di questa settimana (+6,23%, $ 30.314), mentre Ethereum è avanzato dell’8% a $ 2.088.

La debolezza delle criptovalute è servita anche a confondere le acque in questi giorni e ha indubbiamente contribuito ad aumentare i nervi. “I bruschi cali che si sono verificati qui hanno portato a un’ulteriore volatilità a causa delle vendite forzate mentre gli investitori cercano di soddisfare le richieste di margine di criptovaluta vendendo asset più tradizionali come le azioni”, ha affermato Jeffrey Halley, analista di Oanda. .

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0394 dollari (+0,14%). Il petrolio sale in media dello 0,6%. Il Brent si attesta a $ 108,37 e il Texas occidentale a $ 106,73.

L’oro è piatto ($ 1.821), così come l’argento ($ 20,78).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,88%.