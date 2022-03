L’Ibex 35 estende il suo rimbalzo e chiude la settimana con forti guadagni del 5,4%

Dopo aver perso il 9% la scorsa settimana, il stambecco ha accantonato un’altra settimana molto volatile questo venerdì, sebbene lo abbia fatto con un bilancio molto positivo. il selettivo Si è apprezzato del 5,4% nell’accumulo di queste ultime cinque sessioni (questo venerdì è salito dello 0,9%, a 8.142,10 punti). Questo, dopo essere sceso dello 0,9% lunedì, aumentare dell’1,8% martedì, salire del 4,88% mercoledì e cedere l’1,15% lo scorso giovedì. Le oscillazioni estreme sono ora “normali” negli indici (questo venerdì il massimo intraday era a 8.375 numeri interi).

Lo spagnolo selettivo ha aumentato i suoi profitti in modo eccezionale dopo Vladimir Putin ha commentato che ci sono stati “cambiamenti positivi” nei negoziati con l’Ucrainacome pubblicato dall’agenzia russa Interfax.

“Sull’andamento attuale dei negoziati con l’Ucraina che si svolgono quasi quotidianamente, come mi hanno detto i nostri negoziatori, alcuni cambiamenti positivi sono stati raggiunti lì“Ha detto Putin.

è il prima volta che il leader russo tiene una manifestazione pubblica che lascia intravedere una soluzione al conflitto di guerra, nonostante continua la sua offensiva militare sulle grandi città.

Tuttavia, i profitti sono stati ridotti dopo che il presidente francese, Emanuele Macronlo ha fatto notare ci saranno nuove “sanzioni di massa” se la guerra in Ucraina continua. Inoltre, il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyenha confermato che il blocco comunitario deciderà a quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia che verrà approfondito nelle prossime ore in coordinamento con il G7.

Potete consultare qui la diretta speciale di ‘Bolsa-mania’ sulla guerra.

UNA BCE PIÙ STRETTA E UN’INFLAZIONE SOLIDA NEGLI USA

All’interno dello Stambecco spiccano gli incrementi dei valori del settore turistico (Melia, IAG), energie rinnovabili (Acciona, Siemens Gamesa, Solaria), le banche (Sabadell, banchiere) o Inditex. Sul lato negativo, i valori più ribassisti sono stati Repsol, Red Eléctrica e Naturgy.

Oltre a tutto ciò che riguarda la guerra, i mercati hanno continuato ad analizzare due eventi della scorsa giornata: la riunione della Banca centrale europea (BCE) e del CPI statunitense di febbraioche cosa è salito al 7,9% e ha raggiunto i massimi degli ultimi 40 anni. Il mercato sconta un aumento del tasso di 25 punti base da parte della Federal Reserve (Fed), che sarà più prudente nell’inasprire la sua politica a causa della guerra in Ucraina.

Quanto alla BCE, ha preso una posizione politica più dura del previsto annunciando che chiuderà gradualmente il suo programma di acquisto di attività durante l’estate, con l’obiettivo di terminarlo nel terzo trimestre. Gli esperti sottolineano che questa misura apre le opzioni dell’agenzia per quanto riguarda l’aumento dei tassi alla fine di quest’anno.

L’agenda di questo venerdì includeva il L’IPC spagnolo di febbraio (salito al 7,6%, massimi da 35 anni) e quello tedescomentre negli Stati Uniti l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan è stato molto più basso del previsto. Il Regno Unito ha annunciato il suo PIL per gennaio, che è aumentato dello 0,8% su base mensile, superiore alle attese.

Wall Street registra un segnale misto dopo la chiusura di giovedì con discreti ribassi (il Nasdaq è stato quello che ha fatto peggio, con un ribasso dello 0,95%). Lì, il Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un disegno di legge di finanziamento federale da 1,5 trilioni di dollari per l’intero anno che evita una possibile chiusura del governo, fornendo al contempo aiuti all’Ucraina per rispondere all’invasione russa.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiederà la fine delle normali relazioni commerciali con la Russia, aprendo la strada aumentare le tariffe sulle importazioni russe. Nel frattempo, ha annunciato la Russia il divieto di esportare più di 200 prodottidopo che la sua economia è stata colpita dalle sanzioni imposte dall’invasione dell’Ucraina.

Nel capitolo delle aziende che lasciano la Russia, JP Morgan si è unito a Goldman Sachs partire in risposta all’invasione dell’Ucraina. L’esposizione diretta di JP Morgan alla Russia è modesta. Goldman ha mantenuto una presenza in Russia negli ultimi anni, ma il paese non rappresenta una parte significativa della sua attività bancaria globale.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0982 dollari (-0,1%). Il petrolio chiude la settimana più ‘tranquillo’. Il Brent sale dello 0,7% ($ 110,24) e il Texas occidentale si attesta a $ 106,74 (+0,6%).

L’oro è sceso dell’1,5% a $ 1.967 e l’argento è sceso dell’1,2% a $ 25,93.

Bitcoin è sceso dello 0,1% a $ 39.457 ed ethereum è salito dello 0,6% a $ 2.628.

Il rendimento dell’obbligazione americana a 10 anni è del 2,004% e il rendimento del Obbligazione spagnola di 10 anni sale all’1,27%.