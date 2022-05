L’Ibex 35 e l’Europa raccolgono profitti alla fine di un mese di infarto per i mercati azionari

Cadute moderate per il IBEX 35 mezza giornata (-0,52%; 8.884 punti) nell’ultima sessione di un mese di maggio di infarto per i mercati globali. Gli investitori prendono profitti dopo che i dati macro deboli sono entrati Cina, che hanno dimostrato che le fabbriche del colosso asiatico sono ancora in campo in contrazione a maggio. Inoltre, l’aumento del prezzo del petrolio, dovuto al L’Unione Europea (UE) pone il veto al 90% delle esportazioni russe di petrolio greggioquesto martedì appesantisce l’umore degli investitori.

Lunedì in Spagna, lo Ibex si è distinto dalle sue controparti europee. Mentre i parchi del Vecchio Continente si chiudevano nel verde, incoraggiati dalla riapertura delle principali città cinesi, come Pechino e Shanghai, che hanno allentato quasi tutte le restrizioni per contenere il Covid, lo Ibex si è fermato dopo aver segnato i massimi annuali e aver toccato i 9.000 punti psicologici.

Dopo un’impennata del 5,3% la scorsa settimana e un aumento del 9% nelle ultime tre settimane, gli esperti avvertono che la presa di profitto è dietro l’angolo.

Se gli investitori fanno cassa dopo i rialzi delle ultime settimane, lo Ibex”potrebbe tornare al livello di 8.600 puntiprezzi dove il media di 200 sessioni“, sottolinea César Nuez, analista di Bolsamanía. In ogni caso, il mese di maggio è stato positivo per l’indice spagnolo, con guadagni di 3,8% fino ad oggi e nuovi massimi annuali vicini 9.000 punti.

Per valori, il più rialzista è Repsol, che torna nell’area dei massimi storici per gli alti prezzi del petrolio. Anche, Inditex continua a recuperare posizioni nonostante un consiglio negativo di Banca tedesca, scontando gli investitori che presenteranno buoni risultati la prossima settimana. Rimani anche in forma Telefonoche sta sfondando la resistenza psicologica dei 5 euro.

In negativo, la compagnia aerea IAG è il valore più ribassista accanto a Solariai cui risultati non hanno soddisfatto il mercato.

DEBOLEZZA IN CINA, MA RIAPERTURA DOPO IL COVID

Il primo riferimento per gli operatori europei questa mattina è stato gli ultimi dati sul PMI manifatturiero e non manifatturiero in Cina, che ha mostrato un’altra contrazione dell’attività economica. Ad aprile queste cifre sono scese a 47,4 nel settore manifatturiero ea 41,9 nel settore dei servizi. I dati di oggi hanno mostrato a modesto miglioramento in entrambi i casi, poiché il settore manifatturiero si attesta a 49,6, mentre il non manifatturiero, o servizi, si attesta a 47,8, ancora in territorio di contrazione. I mercati azionari cinesi hanno lasciato rialzi, poiché hanno preferito aggrapparsi ai dati di miglioramento rispetto al mese di aprile.

D’altra parte, il l’olio è un altro dei protagonisti della giornata, poiché lascia guadagni dopo che i leader dell’Unione Europea (UE) hanno raggiunto un accordo lunedì in ritardo per vietare il 90% del greggio russo entro la fine dell’anno. L’embargo fa parte del sesto pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia da quando ha invaso l’Ucraina.

I futuri di Texas occidentale per luglio avanzano del 3,6%, a 118,70 dollari, mentre i futures sul greggio Brent Lasciano rialzi dell’1,5%, a 123,42 dollari.

DEBOLEZZA IN FRANCIA E SOLIDA INFLAZIONE

In Europa, Francia ha alimentato i timori di stagflazione, con un’inflazione record del 5,8% e una contrazione dello 0,2% del PIL fino a marzo.

Gli investitori sono stati anche molto consapevoli questa mattina del inflazione nella zona euroche non trova un soffitto e ha stabilito un record dell’8,1% anno su anno a maggiouna settimana prima della decisione di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE).

“Visti gli enormi salti registrati ieri nel CPI spagnolo e tedescol’elevata inflazione nell’eurozona rende ancora più difficile per la BCE riconquistare credibilità”, afferma Michael Hewson, capo della ricerca presso CMC Markets.

“Quando il CPI del L’UE ha raggiunto il massimo storico del 7,5% ad aprile, e i prezzi core erano meno che dimezzati, al 3,5%, si diceva che l’inflazione nell’area dell’euro stesse iniziando a stabilizzarsi. Tenendo conto dei dati CPI che abbiamo visto ieri in Germania e Spagna, questa opinione sembra piuttosto pittoresca, soprattutto se teniamo conto di ciò che sta accadendo con i prezzi dei PPI, che sono più di 3 volte superiori”, aggiunge l’esperto.

ALTRI MERCATI

Il oncia d’oro in calo dello 0,27% a $ 1.847; e il oncia d’argento in calo dello 0,93% a 21,89.

Il euro/dollaro in calo dello 0,31% a $ 1,0743; e il bitcoin in aumento del 2,80% a $ 31.533.

La prestazione di Obbligazione statunitense di 10 anni anticipi al 2,828% e quello del bonus spagnolo scalare al 2,169%.