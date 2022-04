L’Ibex 35 e l’Europa prolungano il rimbalzo di ieri dopo le ultime difficili sessioni

Dopo essere riusciti a finire ieri in verde, l’Ibex 35 e il resto dei mercati azionari europei estendono il rimbalzo questo giovedì (Stambecco: +0,5%, 8.520 punti). Gli ultimi giorni sono stati molto complicati, con molti nervi e anche molta volatilità. La paura delle decisioni che le banche centrali potrebbero prendere, e il notizie legate alla guerramantenere gli investitori al passo. Nel frattempo, continuano a elaborare risultati aziendaliche non smettono di essere pubblicate in quella che si sta rivelando una settimana particolarmente intensa al riguardo.

Sabadell oggi ha annunciato le cifre ed è ora il miglior valore dello Ibex (+3,84%). Ha guadagnato quasi il triplo nel primo quarto (213 milioni) a causa di minori costi e migliori margini, come spiegato dall’entità. Inoltre, TSB ha dato ancora una volta un contributo positivo ai conti del gruppo, in questo caso con 19 milioni di euro. Nel nostro paese ha anche pubblicato Repsolche cosa migliora l’utile a 1.392 milioni, più del doppio di un anno primagrazie ai prezzi del greggio, saliti alle stelle a causa della guerra in Ucraina.

Nel resto d’Europa, le cifre sono state annunciate Barclays, Unilever o Sanofitra molti altri.

fuori dal nostro paese, Obbiettivo ha volato oltre il 18% nel mercato “fuori orario” dopo alcuni resoconti non soddisfano le aspettative. Comunque, il il numero di utenti attivi su Facebook è salito a 1,96 miliardial di sopra delle aspettative, che è piaciuto agli investitori.

L’agenda di questo giovedì include anche macroeventi molto rilevanti. Oggi è pubblicato PIL USA del primo trimestre, per il quale si prevede un aumento dell’1%. Inoltre sarà noto il CPI di aprile in Germania ed è stata pubblicata l’inflazione per lo stesso mese nel nostro paese, che moderato all’8,4%. Allo stesso modo, lo sciopero in Spagna a marzo, che aumenta di 70.900 persone.

In Asia, dove la giornata si è conclusa con numeri verdi diffusi, il Banca del Giappone si è unito e, come previsto, ha mantenuto inalterata la sua politica monetaria.

“Sorprendentemente, (la BoJ) ha ribadito che si aspetta “tassi di interesse a breve e lungo termine rimanere ai livelli attuali o inferiori‘. Queste ultime tre parole sono fondamentali. La Bank of Japan sta segnalando, contrariamente alla Fed, che non ha intenzione di inasprire la politica, nonostante il forte indebolimento dello yen registrato finora quest’anno, e sembra rilassata alla prospettiva di ulteriori ribassi”. Gli esperti di CMC Markets nel loro rapporto Giornaliero.

LA BUSTA BORSA RIMANE IN VIGORE

Nonostante gli incrementi dello 0,46% con cui lo Ibex ha chiuso ieri e gli aumenti di oggi, gli esperti di Bolsamanía avvertono che la busta ribassista che ha disegnato questo martedì è ancora valida.

“Per essere ottimisti, dovremmo aspettare che la brutta cifra di martedì si annulli. Per fare ciò, dovremmo aspettare una chiusura sopra 8.704 punti”, spiegano.

Insieme a Sabadell, il resto delle banche (Santander, BBVA, CaixaBank…) guidano la selezione spagnola questo giovedì. Spiccano anche i forti rialzi del Cie (+4%). Sul lato negativo, compaiono pochissimi valori. Cellnex, dopo aver pubblicato i loro conti ieri alla chiusuraè il peggiore.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0523 dollari (-0,30%). Il petrolio scende di circa lo 0,6%. Il Brent si attesta a $ 104,57 e il Texas occidentale a $ 101,49.

L’oro è sceso dello 0,3% a $ 1.882 e l’argento è sceso dello 0,9% ($ 23,25).

Bitcoin guadagna l’1,67% ($ 39.435) ed ethereum l’1,55% ($ 2.893).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,801%.