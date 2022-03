L’Ibex 35 e l’Europa optano per il rosso in una sessione di “quadrupla ora delle streghe”.

Il Stambecco 35 chiuderà questo venerdì un’altra settimana positiva in cui, in assenza di ciò che finalmente fa oggi (in questo momento scende dello 0,6%, a 8.364 punti), viene rivalutato di circa il 2%. Sembra che gli investitori si sono abituati a convivere con l’incertezza che implica la guerra e, soprattutto, che sono disposti a credere che questa situazione finirà presto dopo la notizia in tal senso che è stata pubblicata questa settimana. All’interno del selettivo, il sorge PharmaMar, Aena e Rovi e le cascate Bankinter, Repsol e Sabadell. Il resto delle borse europee rimane meno dell’1%.



La cosa più rilevante legata al conflitto armato è la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping. Gli Stati Uniti restano preoccupati per il sostegno del colosso cinese alla Russia e ha già minacciato ritorsioni se ciò si verifica. Come previsto, il discorso tra i due ruoterà attorno a questo aspetto.

Comunque sia, la volatilità si è calmata e la situazione delle azioni sembra raddrizzarsi a poco a poco. Lo Ibex ha chiuso in verde tutte le sessioni di questa settimana. Lunedì è salito dell’1,1%; martedì ha chiuso piatto (+0,02%); mercoledì è stato rivalutato dell’1,75% e questo giovedì è salito dello 0,4%. In particolare, dai minimi intraday del 7 marzo (7.287,70 punti), il selettivo spagnolo ha rimbalzato quasi a quindici%.

Molto più volatile è stato il comportamento dei mercati azionari asiaticicrollando all’inizio della settimana solo per sperimentare un tremendo rimbalzo in mezzo all’annuncio che Pechino renderà le cose più facili per le società cinesi quotate negli Stati Uniti.

Questo venerdì è stata una notizia in Asia che la Banca del Giappone ha lasciato invariata la sua politica monetaria, mantenendo i tassi di interesse a breve ea lungo termine rispettivamente a -0,1% e intorno allo 0%. La terza banca centrale che ha parlato in settimana (dopo il alimentato e la Banca d’Inghilterra, che alla fine ha portato i tassi allo 0,75% questo giovedì) ha avvertito nella sua dichiarazione di politica monetaria che “incertezze molto elevate” sulla situazione in Ucraina influenzeranno l’attività economica ei prezzi in Giappone.

PRIMA ‘QUADRUPLA STREGA’ DEL 2022

Questo venerdì ha avuto luogo la prima grande scadenza dell’anno. I future e le opzioni su azioni e indici scadono sia in Europa che oltre Atlantico, che di solito si traduce in un volume scambiato più elevato.

Gli esperti della Bolsamanía hanno avvertito prima dell’apertura della sessione che la particolarità di questa prima grande espirazione è che arriva con i due maggiori futures europei (Dax ed Euro Stoxx 50) che rimbalzano di oltre il 15% dai minimi della scorsa settimana e vicino a livelli di resistenza importanti, prima degli appoggi. Questo, sottolineano, lascia la porta aperta affinché, in ogni momento, potremmo assistere a una forte flessione per effetto dei significativi livelli di ipercomprato raggiunti nel brevissimo termine.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,1034 dollari (-0,5%). Il petrolio è scambiato in modo misto dopo i guadagni di ieri. Il Texas occidentale è tornato sopra i $ 100 ($ 103,33) e il Brent è scambiato a $ 106,32.

L’oro scende dello 0,7% ($ 1.930) e l’argento perde il 2% ($ 25,12).

Bitcoin cede lo 0,4% ($ 40.672) ed ethereum sale dello 0,2% ($ 2.828).

Il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni scende al 2,149% e quello spagnolo a 10 anni scende all’1,298%.