L’Ibex 35 e l’Europa iniziano la settimana con calma, con il petrolio di nuovo in rialzo

Dopo aver chiuso la scorsa settimana con rialzi superiori al 3% e la settimana precedente con rivalutazioni che hanno superato il 5%, lo Ibex parte questa settimana sereno e positivo (+0,09%, 8.425 punti), in linea con il resto dei mercati europei (Cac : +0,04%, Dax: -0,01%). La guerra e la tensione nelle strade, qui in Spagna, costituiscono il centro principale dell’attenzione. L’Ucraina ha rifiutato la resa di Mariupol e, in Spagna, la sciopero dei camionisti e il manifestazione storica del campo questo fine settimana sono un esempio di esaurimento del settore primario.

L’inflazione, con l’aumento dei prezzi che strangola sempre più le persone, è senza dubbio la principale fonte di disagio e preoccupazione economica. per adesso, nessuna reazione da parte del governo di Pedro Sánchez oltre la promessa di agire abbassando alcune tasse in seguito 29 marzo.

Per il resto, questo lunedì raccoglie anche la decisione del governo spagnolo di cambiare la sua strategia riguardo al Sahara. Questa decisione apre un grande divario con l’Algeria, grande fornitore di gas del nostro Paese. La domanda che tutti si pongono è perché questa polemica sta saltando adesso, sicuramente nel momento meno opportuno. Si parla di cattiva gestione del tempo da parte del governo spagnolo o di un trucco del Marocco. Comunque sia, nel mezzo di una crisi energetica, questo nuovo fronte aperto non ha molto senso.

CONSIGLIO EUROPEO

Uno dei grandi eventi di questa settimana è il Consiglio europeo giovedì e venerdì adottare misure per alleviare la crisi energetica esacerbata dalla guerra. Infatti, la Spagna ha scelto di aspettare per prendere le proprie decisioni fino alla fine del mese perché vuole che questa partita avvenga per prima.

Secondo ‘Bloomberg’, i leader dell’Unione Europea (UE) potrebbe rinviare l’intervento nel mercato all’ingrosso dell’energia, poiché gli Stati membri sono divisi sulle opzioni di emergenza più efficaci per frenare l’aumento dei prezzi dell’elettricità e del gas. Invece, i capi di governo dell’UE potrebbero essere d’accordo azioni immediate per ricostituire lo stoccaggio di gas naturale esaurito e misure urgenti per aiutare i consumatori al dettaglio ad assumersi parte dell’onere della crescente bolletta energetica.

Separatamente, il Qatar ha dichiarato di essere d’accordo a lavorare sulla fornitura di gas naturale liquefatto alla Germania poiché la più grande economia europea vuole ridurre la sua dipendenza dalle esportazioni russe. Nel frattempo, il primo ministro britannico Boris Johnson scommette sul nucleare e sull’eolico nel tentativo di aumentare la sicurezza energetica.

L’inflazione sarà sicuramente sotto i riflettori nel Regno Unito questa settimana, con mercoledì la pubblicazione del CPI di febbraio, per il quale è previsto un aumento anno su anno al 5,9%.

ANCORA OLIO

La crisi energetica si riflette nuovamente questo lunedì in un nuovo aumento del petroliocon il Brent superiore a $ 110 e il West Texas superiore a $ 108. Entrambi sono aumentati del 3,5%.

Il greggio sale dopo i ribelli Houthi hanno attaccato diversi impianti petroliferi e di gas della compagnia petrolifera Aramco in tutta l’Arabia Saudita durante il fine settimana. La produzione è stata temporaneamente interrotta e l’attacco è stato un altro promemoria dell’incertezza che affligge i mercati petroliferi globali in questo momento.

Repsol è uno dei titoli che sale di più sullo Ibex, insieme a ArcelorMittalche avanza mentre il prezzo dell’alluminio sale alle stelle La decisione dell’Australia di vietare l’esportazione di allumina in Russia. Sul versante opposto, Cellnex, Aena e Grifols sono i valori che cadono di più. Nel mercato continuo, Orizzone aumenta fortemente dopo aver ricevuto lApprovazione della FDA statunitense per ulteriori indagini su iadademstat.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,1052 dollari (+0,03%). L’oro è in calo dello 0,2% ($ 1.925) e l’argento è leggermente aumentato ($ 25,15).

Bitcoin è piatto ($ 41.292) ed Ethereum è in rialzo dello 0,8% ($ 2.892).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,192%.