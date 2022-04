L’Ibex 35 e l’Europa cadono duramente di fronte ai piani della Fed e alla debolezza cinese

L’Ibex 35 e il resto dei mercati azionari europei citano in questo momento mercoledì con cali notevoli (Ibex: -1,92%, 8.458 punti; Cac: -2,2%; Dax: -2,1%) in attesa che la Federal Reserve (Fed) offra maggiori dettagli sui suoi piani con la pubblicazione del verbale dell’ultima riunione, di cui si saprà questo pomeriggio, già con il mercato europeo chiuso. Gli investitori sono molto concentrati sui piani della banca centrale statunitense, soprattutto dopo i commenti di ieri del Governatore della Fed, Lael Brainarde di maria dal giornodella Fed di San Francisco, che ha suggerito che la banca centrale potrebbe avviare il processo di riduzione delle dimensioni del bilancio mentre aumenta i tassi il mese prossimo.

“Verbale della Federal Reserve di oggi Dovrebbero fornire alcune informazioni aggiuntive. sul pensiero di tutti i responsabili politici della Fed su questa parte del processo di normalizzazione della Fed”, osservano gli esperti di CMC Markets nel loro rapporto quotidiano.

Questi saranno i dati più rilevanti della giornata, senza dimenticare il Caixin PMI per il settore dei servizi in Cina per marzoche cosa è caduto in un terreno in contrazione (sotto 50). è stato localizzato a 42 dal 50.2 e contro la stima di un rialzo a 53. Il riferimento negativo ha portato a ripide discese sull’Hang Seng, che è tornato a fare trading dopo le festività questo martedì. Shanghai resiste e ha chiuso piatto. Anche in Giappone il Nikkei ha perso oltre l’1%.

DALLA GUERRA… A MACRON

Lo ha annunciato l’Unione Europea nel capitolo sulla guerra è pronta a smettere di comprare carbone russo nella fase successiva delle sanzioni contro la Russia, mentre ha lasciato la porta aperta a un veto su petrolio e gas.

D’altra parte, non va dimenticato che La Francia tiene il primo turno delle elezioni presidenziali questo fine settimanainsieme a Emmanuel Macron come nettamente favorito nei sondaggi. In vista del secondo turno, tuttavia, il vantaggio dell’attuale presidente francese su Marine Le Pen non è così ampio come nelle ultime elezioni. Anche così, tutto sembra indicare che non ci saranno sorprese. Il mercato però cerca una vittoria per Macron non ha paura che Le Pen vinca tanto quanto in passatosoprattutto perché il leader di estrema destra ha ammorbidito la sua posizione radicale sull’Europa.

CADE DOPO IL SEGNO DI FORZA

Lo stambecco ha dato questo martedì un segno di forza dopo essere salito dell’1,20% e rimane mantenendosi sulla media delle 200 sessioni, un livello di resistenza significativo, nonostante le cadute di oggi.

“Se riesci a superare il 8.700 punti È molto probabile che si possa finire per vedere un’estensione degli incrementi ai massimi annuali che presenta a 8.912 punti. Di seguito, il primo livello di supporto è a 8.274 punti”, afferma César Nuez, analista di Bolsamanía e capo di Trader Watch.

All’interno della selezione, le rivalutazioni di Enagás, Repsol (a cui Jefferies è passato a “comprare” e ha alzato l’obiettivo di prezzo a 15 €) e PharmaMar. Sul lato negativo, i peggiori ora sono Siemens Gamesa, IAG e le banche.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0907 dollari (+0,04%). Il petrolio sale di circa l’1,5%. Il Brent si attesta a $ 108,19 e il Texas occidentale a $ 103,65.

L’oro avanza leggermente ($ 1.932), mentre l’argento scende leggermente ($ 24,46).

Bitcoin perde l’1,6% ($ 45.199) ed ethereum scende del 3,7% ($ 3.328).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,628%.