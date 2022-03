L’Ibex 35 e il resto d’Europa attendono la decisione della Fed con forti rialzi

L’Ibex 35 e il resto dei mercati azionari europei sono scambiati con forti aumenti questo mercoledì (Ibex: +1,69%, 8.360; Dax: +2,1%; Cac: +2,1%) dopo la buona chiusura di ieri a Wall Street (Dow Jones: +1,8%; S&P: +2,14%; Nasdaq: +2,9%) e che anche l’Asia ha vissuto una giornata di ‘super rimbalzo’ dopo gli incidenti di lunedì e martedì. L’Hang Seng è salito dell’8,9%, mentre lo Shanghai è salito del 3,5%.

All’interno dello Ibex, praticamente tutti i titoli sono elencati in verde. i migliori sono ArcelorMittal, Rovi, le banche (con BBVA in testa), Meliá o Grifols.

Il La Federal Reserve (Fed) sarà la principale protagonista della sessione odierna e si esibirà, con assoluta certezza, il primo rialzo dei tassi dal 2018. Ci si aspetta un aumento del prezzo del denaro 25 punti base. Come sempre, la sua decisione sarà nota con le borse europee chiuse, quindi lo sarà domani quando sarà quotata da questa parte dell’Atlantico.

“Con l’inflazione principale negli Stati Uniti al 7,9%, e probabilmente più alta, vedremo quasi sicuramente i tassi di interesse salire oggi allo 0,25%. Alcuni membri del Federal Open Market Committee (FOMC) lo sono probabilmente dalla parte di chi vuole vedere un rialzo dei tassi di 50 punti basema data l’invasione russa dell’Ucraina e la conseguente volatilità dei prezzi globali delle materie prime, potremmo vedere un po’ di cautela”, ha affermato Michael Hewson, direttore della ricerca presso CMC Markets a Londra.

“Il problema più grande della Fed è come gestire il tuo messaggio per futuri aumenti dei tassi in un contesto di aumento dei prezzi degli input che probabilmente rallenterà l’economia statunitense nel corso del resto dell’anno”, aggiunge Hewson.

Il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, è stato particolarmente irremovibile negli ultimi tempi sulla necessità di un più potente aumento dei tassi di 50 punti base in questa riunione, ma Girolamo Powell ha sollevato nelle sue ultime apparizioni che la cosa appropriata sarebbero 25 punti base.

L’agenda di questo mercoledì include anche altri dati di interesse, come Vendite al dettaglio di febbraio negli Stati Uniti. Ricordiamo che le vendite al dettaglio hanno mostrato un forte rimbalzo del 3,8% a gennaio dopo un calo significativo del -1,9% a dicembre. Le vendite al dettaglio dovrebbero aumentare dello 0,4% a febbraio.

INDITEX GUADAGNA IL 193% IN PIÙ

A livello aziendale, senza dubbio, il grande protagonista lo è Inditexche ha pubblicato i risultati per l’anno fiscale 2021 (l’anno scorso con Pablo Isla al timone, che riceverà 23 milioni di euro per la sua partenza dalla società) e che ora è quotata con incrementi moderati.

Raggiunto il vantaggio netto dell’azienda tessile 3.243 milioni di euro tra il 1 febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. Ciò significa un aumento di 193% rispetto al 2020, quando l’utile era di 1.106 milioni colpito dal Covid. Allo stesso tempo, implica un calo dell’11%. rispetto a quanto realizzato due anni fa, prima della pandemia (3.639 milioni).

ALTRI MERCATI

Per il resto, gli investitori restano attenti all’evoluzione della guerra, anche se è vero questa settimana il sentimento del mercato azionario è più calmo. Il calo del prezzo del petrolio – in questo momento si riprende dopo gli ultimi ribassi (+3%), con Brent a $ 103,12 e West Texas ancora sotto $ 100 ($ 98,68)-sembra che abbia anche contribuito alla calma in quanto riduce la pressione inflazionistica e trasmette la sensazione che la situazione, in una certa misura, potrebbe migliorare.

L’euro viene scambiato a 1,0989 dollari (+0,35%). L’oro scende dello 0,6% ($ 1.916) e l’argento dello 0,4% ($ 25,04).

Bitcoin è piatto ($ 39.781), così come Ethereum ($ 2.657).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,194%.