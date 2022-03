L’Ibex 35 e il resto d’Europa affondano di nuovo mentre il petrolio vola

Dopo le fortissime cadute della scorsa settimana, lo Ibex ha chiuso il cumulato delle cinque sessioni con un calo del 9%-, I mercati azionari europei continuano a scendere questo lunedì (Ibex: -4,36%, 7.306 punti; Cac: -3,5%; Dax: -3,9%; Ftse 100: -1,35%) Mentre la guerra continua a condizionare assolutamente l’evoluzione dei mercati.

All’interno dello Ibex, praticamente tutti i titoli sono elencati in rosso, con IAG e Inditex guidando le discese. L’azienda tessile lo ha confermato questo fine settimana chiude temporaneamente i suoi negozi in Russia. Il Credit Suisse ha tagliato oggi il suo obiettivo di prezzo fino a 21 euro dai precedenti 26 euro. Cie, Meliá, banche, ACS… Repsol, Solaria e Siemens Gamesa sono gli unici in verde, con escursioni di rilievo.

I futures statunitensi restano tra l’1% e l’1,8% (quello del Nasdaq). Il la giornata è stata molto negativa anche in Asiacon cali di oltre il 3% per l’Hang Seng e del 2,90% per il Nikkei.

Il pressione dai prezzi elevati dell’energia continua ad essere una delle principali preoccupazioni economiche. Il petrolio sale di nuovo questo lunedì. Il Il barile di Brent ha toccato i 140 dollari, massimo da luglio 2008. Il barile WTI ha raggiunto oltre 130, massimi anche da quella data. Entrambi Ora sono aumentati di circa il 10%. I leader europei discuteranno, in un vertice questa settimana a Versailles, la possibilità di disaccoppiare i prezzi del petrolio e del gas. In Spagna, questo lunedì verrà registrato il prezzo più alto di tutti i tempi alla luceche cosa supererà i 400 euro per megawattora.

“Il petrolio è in aumento prospettiva di un embargo totale sul petrolio e sui prodotti russi“, afferma John Kilduff, esperto di Again Capital. “I prezzi della benzina, già alti, continueranno a salire bruscamente”, aggiunge.

“E ‘probabile che le sanzioni cadono sulle esportazioni di petrolio e gas dalla Russiae le notizie del fine settimana lo suggeriscono Gli Stati Uniti sono aperti alla prospettiva di un divieto totale del petrolio russoanche se l’Europa è più reticente data la sua maggiore dipendenza dalle importazioni di energia russe”, spiegano gli esperti di CMC Markets.

TUTTO DIPENDE DA PUTIN

“È difficile vedere molte possibilità ora che i mercati azionari salgano significativamente in un contesto di continua escalation, che solleva la questione del Fino a che punto è disposto a spingersi Putin per raggiungere i suoi obiettivi?“, indica questo lunedì Michael Hewson, direttore dell’analisi di CMC Markets a Londra, nel suo rapporto quotidiano.

“Con poche indicazioni che sia disposto a fare marcia indietro e con le forze ucraine che si rifiutano di aderire alle sue richieste, è probabile che gli investitori saranno sottoposti a ulteriori test nei prossimi giorni, con l’unica certezza che ci sarà maggiore volatilitàHewson aggiunge.

Questo fine settimana ci sono state continue chiamate dall’Ucraina per una no-fly zone è implementata nello spazio aereo ucraino per contrastare gli attacchi aerei russi, una mossa a cui la NATO si è costantemente opposta e che secondo Putin equivarrebbe a un atto di guerra. Si tratterebbe di un’escalation significativa, portando la prima linea del conflitto sul suolo polacco, ungherese e rumenoche sarebbe l’ultima cosa di cui la NATO o quei paesi hanno bisogno in questo momento, dicono gli analisti.

D’altra parte, il danno arrecato all’economia russa si fa già sentire con il ritiro di massa delle società globali. American Express è stata l’ultima società di servizi finanziari statunitense a sospendere le sue operazioni nel paese, seguendo le orme di Visa e Mastercard, mentre anche Netflix e TikTok si sono uniti all’esodo.

L’agenda di questo lunedì include pochi dati rilevanti, tra cui il Vendite al dettaglio di gennaio in Germania.

Il stambecco ha devastato stamattina il più immediato sostegno del 7.663 punti e si avvicina a 7.200 punti, larghezza del movimento laterale.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1.087 dollari (-0,5%). L’oro è aumentato dell’1,5% ($ 1.996) e l’argento è aumentato dello 0,9% ($ 26,05).

Bitcoin scende del 2,6% ($ 37.810) ed Ethereum perde il 3,8% ($ 2.515).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni scende all’1,72%.