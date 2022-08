L’Ibex 35 continua il suo percorso al rialzo e cerca di consolidare 8.400 punti

Come lui IBEX 35 (+0,22%, 8.419,9 punti) come il resto dei principali mercati azionari europei continuano il loro percorso al rialzo e hanno aperto questo lunedì in positivo. Questo dopo che il selettivo spagnolo ha legato nove giorni consecutivi di profitti, che gli hanno permesso di vincere per i capelli venerdì gli 8.400 punti. Ora, l’indice è protetto a quel livello.

La settimana inizia con un lunedì festivo in Spagna, ma con l’attività del mercato azionario. Tra le principali borse europee, invece, la greca e l’italiana rimarranno chiuse durante la seduta.

“La nostra visione del mercato continua ad essere prudente in un contesto di elevata incertezza e di un contesto macroeconomico sempre più debole. Continuiamo in uno scenario di alta inflazione senza alcun picco in vista nei prossimi mesi, e nonostante la moderazione registrata negli Stati Uniti (in attesa di conferma di questo trend di rilassamento), in Europa i rischi aggiuntivi dovuti alla crisi del gas rendere difficile trovare un tetto“, sottolineano in Rent 4.

Aggiungono che “sebbene le valutazioni siano interessanti rispetto alla loro media storica, potremmo non ho ancora visto il pavimento delle borse, nella misura in cui è ancora pendente la revisione al ribasso degli utili aziendali, dove si dovrebbe vedere qualche aggiustamento in uno scenario centrale di lieve recessione. Nonostante ciò, con gestori fortemente pessimisti, riteniamo opportuno assumere posizioni su titoli eccessivamente puniti, ipotizzando una lieve recessione e tenendo conto che i mercati azionari tendono a guidare il ciclo economico”.

Fuori dai nostri confini, la sorpresa di giornata è arrivata dalla Cina, dove la Banca Popolare (BPC) ha annunciato un taglio di 10 punti base dei tassi di interesse a medio termine, collocandoli al 2,75%, al fine di rilanciare la crescita economica. Il BPC inietterà 400.000 milioni di yuan nell’economia cinese a causa del rallentamento del paese.

QUESTA SETTIMANA, INFLAZIONE E PIL ECCEZIONALI NELLA ZONA EURO

Per quanto riguarda l’agenda aziendale, si segnala che in Europa la stagione per la pubblicazione dei risultati trimestrali è praticamente terminata. Non così negli Stati Uniti, dove questa settimana sarà intensa per le aziende del settore della distribuzione al dettaglio.

Per quanto riguarda gli eventi macroeconomici, questa settimana il focus degli investitori sarà sul CPI di fine luglio nell’eurozona, dopo questi giorni erano noti i dati sull’inflazione per diversi paesi, tra cui la Spagna. “L’inflazione probabilmente si stabilizzerà leggermente al di sopra dell’obiettivo a lungo termine del 2% della BCE. Nel breve termine, un aumento al 10% a/a (o superiore) sarà seguito da un significativo calo rispetto all’inizio del 2023 in futuro, probabilmente culminerà in un calo temporaneo al di sotto del 2% all’inizio del 2024 se i prezzi dei prodotti alimentari e dell’energia, compreso il gas naturale, si ritirano dai livelli attuali elevati.

Sarà anche reso pubblico PIL del secondo trimestre nella zona euro. Secondo gli economisti intervistati da Bloomberg, “il rischio di una recessione nella zona euro è il più alto da novembre 2020, poiché la carenza di energia minaccia di alimentare ulteriormente l’inflazione record.

Questa settimana, in Germania, sarà noto l’indice ZEW di fiducia degli investitori per il mese di agosto, dato che dovrebbe mostrare una nuova contrazione dell’indice che indicherebbe un maggiore deterioramento economico dovuto all’incertezza sull’approvvigionamento del gas.

ALTRI MERCATI

Tra le materie prime, il prezzo di un barile di petrolio Brent scende del 4,46%, a 93,71 dollari, mentre il barile Texas occidentale cede anche il 4,5%, a 87,95 dollari. Da parte sua, l’oncia di Pregato rende l’1,35%, fino a 1.791 dollari. Lo stesso si comporta d’argentoche ha perso il 2%, a $ 20,3.

Per quanto riguarda le valute, il euro/dollaro corregge dallo 0,21% a $ 1,0236.

Il bitcoin avanzato dello 0,41% a $ 23.809.