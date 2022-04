L’Ibex 35 chiude in positivo grazie al buon momento di Repsol e Telefónica

Chiusura leggermente rialzista per il Stambecco 35 (+0,46%; 8.617,80 punti) dopo i cali moderati di ieri nel Vecchio Continente e così via Anche Wall Street chiuderà con ribassi contenutidopo un tremendo dato di inflazione (è salito all’8,5% a marzo, il più alto dal 1981), ma questo era già scontato dal mercato. I prezzi sono rimasti a fuoco oggi, con la pubblicazione dell’IPC di marzo nel Regno Unito (è salito al 7%, più del previsto) e in Spagna (è salito al 9,8%, un massimo di 37 anni).

All’interno del selettivo spagnolo, i cali delle imprese rinnovabili (Solaria ha ricevuto un consiglio di vendita da Citi) accanto Grifols, Acciona e Iberdrola.

Tra i lati positivi, i migliori sono stati Repsol e Telefonicache stanno diventando le stelle della selettiva spagnola nel 2022 a causa dell’aumento del petrolio e della natura difensiva delle telecomunicazioni. IAG Y Melia Sono anche aumentati fortemente, grazie alle buone previsioni per il turismo, nonostante la guerra in Ucraina.

Negli Stati Uniti, La stagione degli utili aziendali del primo trimestre è iniziata oggi, con i conti di roccia nera (l’utile netto è aumentato a $ 1,44 miliardio $ 9,35 per azione, rispetto a $ 1,2 miliardi, o $ 7,77 per azione, nel periodo precedente) e JP Morgan (ha guadagnato 8.282 milioni nel primo trimestre, il 42% in meno, e non ha superato le previsioni). Gli investitori saranno molto consapevoli dell’impatto dei prezzi e della guerra sui dati aziendali nelle prossime settimane.

AUMENTI AGGRESSIVI DEL TASSO

In Asia questa mattina si è vista una predominanza di numeri verdi. Il protagonista c’è stato il Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), che ha alzato i tassi di 50 punti base, all’1,5%. Questo è il quarto aumento consecutivo e il più grande aumento dei tassi di interesse in 22 anni, indicando che i politici di tutto il mondo potrebbero dover raddoppiare i loro sforzi per controllare l’inflazione.

Sulla stessa linea, il Banca del Canada ha anche alzato le tariffe 50 punti base, fino all’1%, dopo averli tenuti alla sua riunione di marzo. L’agenzia si unisce così alle nuove politiche aggressive delle banche centrali per contenere i prezzi e ha confermato che sta avviando il processo di riduzione del proprio saldo attraverso il “indurimento quantitativo“. Misure simili a quelle che dovranno essere adottate dal Riserva Federale (Fed) inizi di maggio.

Ricordiamo che questo giovedì è la volta del Banca centrale europea (BCE) in un incontro in cui non sono previsti cambiamenti nella politica monetaria ma, ugualmente, sarà molto importante valutare quanto durerà Christine Lagarde senza alzare i tassi di interesse nella zona euro.

Quando si tratta di guerra, l’amministrazione Joe Biden si sta preparando un pacchetto di assistenza militare di circa 750 milioni di dollari per l’Ucraina nella sua battaglia contro gli invasori russi, riferisce “Bloomberg”, citando persone che hanno familiarità con la questione. Le armi e altre attrezzature dovrebbero essere spedite sotto l’autorità di prelievo presidenziale, che consente a Biden di trasferire attrezzature dalle scorte statunitensi senza l’approvazione del Congresso per accelerare la consegna durante un’emergenza. La mossa arriva in un momento in cui il presidente russo, Vladimir Putin ha promesso di continuare la guerra e Biden lo ha accusato di aver commesso un genocidio.

LO IBEX MANTIENE IL CONSOLIDAMENTO LATERALE

Lo stambecco mantiene il suo consolidamento laterale. L’indice ha reagito bene ieri dopo essersi avvicinato al livello di 8.400 puntiparte inferiore della fascia laterale in cui si muove da un paio di settimane.

“Il consolidamento rimane appena al di sotto della media mobile a 200 giorni. A breve saremo molto consapevoli della rottura della resistenza del 8.640 punti, prezzi dove si trova la media di 200 sessioni. Se riuscirà a superare questi livelli, è molto probabile che finiremo per vedere un attacco alla resistenza chiave di 8.912 punti, massimi annuali e livelli chiave la cui perforazione costituirebbe un cambio di tendenza a medio termine”, commenta César Nuez , analista di Bolsamanía e capo di Trader Watch.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0861 dollari (+0,32%). Il petrolio sale del 2%. Il Brent si attesta a $ 107,08 e il West Texas fino a $ 102,65.

L’oro e l’argento sono saliti moderatamente rispettivamente a $ 1.981 e $ 25,94.

Bitcoin sale del 4% ($ 41.173) ed ethereum apprezza il 4% ($ 3.106).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni si rilassa al 2,676% e il rendimento del Obbligazione spagnola di 10 anni scende a 1,704%.