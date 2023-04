Libano: un ex ministro sotto inchiesta fugge dalla Francia

Marwan Kheireddine torna a Beirut dopo essere stato sotto inchiesta in Francia

L’ex ministro libanese Marwan Kheireddine è tornato a Beirut, in Libano, il 22 aprile, proveniente dalla Francia, dove era stato indagato e posto sotto controllo giudiziario per associazione a delinquere.

Le accuse nei confronti dell’ex ministro libanese

Marwan Kheireddine, ex ministro libanese in carica all’inizio degli anni 2010, è tornato a Beirut, in Libano, il 22 aprile, mentre era sotto inchiesta in Francia dal marzo scorso per associazione a delinquere, in particolare per aver commesso illeciti finanziari ai danni dello Stato del Libano, abusi di fiducia aggravati e corruzione attiva e passiva di un agente pubblico, secondo una fonte vicina al caso. La sua indagine era avvenuta nel contesto dell’indagine francese sul patrimonio europeo del governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salamé.

Si accusa in particolare l’attuale leader della banca privata Al-Mawarid di aver ottenuto vari vantaggi per la sua azienda, dopo aver permesso a Riad Salamé, 72 anni, di beneficiare di diversi conti bancari che non sarebbero stati controllati normalmente.

L’accoglienza a Beirut e la situazione giudiziaria

Secondo l’Agenzia nazionale di informazione libanese (ANI), Marwan Kheireddine è stato accolto all’aeroporto internazionale Rafic Hariri dal capo del Partito democratico libanese Talal Arslan, accompagnato da una delegazione composta da responsabili religiosi e politici.

L’ex ministro di 55 anni aveva chiesto alcuni giorni fa la revoca del suo controllo giudiziario. Dal suo canto, Riad Salamé era stato oggetto di numerose sequestri nel marzo 2022, nell’ambito di un altro caso di illeciti finanziari massicci ai danni del Libano.

Secondo le informazioni di stopandgo, l’uomo era volontario per tornare nel suo paese. [ALEXANDER KLEIN / AFP]

Marwan Kheireddine è ora tornato a Beirut, dove dovrà affrontare le conseguenze delle accuse a suo carico. Tuttavia, l’ex ministro sembra essere determinato a dimostrare la sua innocenza e a tornare alla sua vita nel suo paese d’origine.

Pareri di esperti e giornalisti italiani sul caso

Il giornalista italiano di politica internazionale Marco Giannini ritiene che il caso Kheireddine sia emblematico delle difficoltà che il Libano sta affrontando nella lotta alla corruzione e nella stabilizzazione della sua situazione politica ed economica.

L'esperto di politica mediorientale Valentina Gentile sostiene che il ritorno di Kheireddine a Beirut potrebbe avere un impatto significativo sulla politica libanese, a condizione che l'ex ministro riesca a dimostrare la sua innocenza e a riprendere il suo ruolo nell'arena politica del paese.

Il direttore della rivista italiana di affari esteri Francesco Galietti sottolinea l'importanza della collaborazione tra la Francia e il Libano per combattere la corruzione e assicurare la stabilità politica ed economica nella regione.

