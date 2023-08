L’eyeliner di Mercadona: perfetto per sfruttare l’ultima tendenza trucco, la tecnica del delineato sfumato

Il delineato sfumato è una delle principali tendenze del trucco oggi, e Mercadona ha il miglior eyeliner per farlo. Il delineato è un elemento chiave nella routine di trucco. Ora, è di moda che sia leggermente sfumato, una tecnica che puoi facilmente realizzare a casa come un professionista con questo eyeliner.

Per anni abbiamo visto il delineato sottile, lungo e tirato, con una specie di codina. Questo 2023 ha dato spazio ad altri look molto più casual per un aspetto più giovane. Il delineato sfumato, che è anche chiamato ‘smuged liner’, ha conquistato gli influencer, quindi ti spieghiamo come puoi farlo per ottenere uno sguardo d’impatto.

Come realizzare il delineato sfumato con l’eyeliner di Mercadona

Con questa tecnica puoi ottenere un’ombra di colore marrone. Perché marrone e non nero? Così lo sguardo risulta definito ma non così marcato. Per farlo, questo eyeliner è perfetto perché ha una texture cremosa. Tutto ciò di cui hai bisogno è l’eyeliner e un cotton-fioc.

Innanzitutto, devi preparare gli occhi. Applica una base per ombretti sulle palpebre. In questo modo faciliterai l’adesione dell’eyeliner alla pelle e otterrai un effetto più duraturo.

Con l’eyeliner, inizia tracciando una linea il più vicino possibile alle ciglia superiori, che vada dall’interno verso l’esterno dell’occhio. Se la linea non viene perfettamente dritta, non preoccuparti.

Con un cotton-fioc, inizia a sfumare delicatamente verso l’alto e verso l’esterno, creando così un effetto sfumato. Fai piccoli movimenti circolari per far fondere il colore e ottenere un aspetto più morbido.

Se vuoi che il look sia più intenso, puoi applicare un ombretto in polvere dello stesso tono dell’eyeliner sfumato.

Per completare il look, applica il mascara sulle ciglia superiori e inferiori per accentuare lo sguardo.

In definitiva, la tecnica del delineato sfumato è fantastica per ottenere un look affumicato e morbido per valorizzare lo sguardo e farlo apparire seducente e sofisticato. Seguendo questi passaggi e con un po’ di pratica, padroneggerai la tecnica e potrai adattarla al tuo stile personale.

Puoi trovare l’eyeliner marrone in vendita nei supermercati Mercadona con il marchio deliplus per soli 3,50 euro. È uno dei prodotti di trucco di punta della catena.

