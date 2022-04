L’ex CEO di Twitter critica il consiglio di amministrazione per aver bloccato l’acquisizione di Musk

Il Offerta pubblica di acquisto lanciata da Elon Musk su Twitter È stato uno dei temi principali dei mercati degli ultimi giorni e tutto sembra indicare che continuerà ad esserlo nei prossimi giorni. Il ex amministratore delegato dal social network Blue Bird, Jack Dorseyha pubblicamente criticato l’azienda attraverso il suo account Twitter personale dove, tra le altre dichiarazioni, lo ha assicurato “lotte di potere e macchinazioni” sono state “costantemente la disfunzione dell’azienda”.

è stata costantemente la disfunzione dell’azienda —jack⚡️ (@jack) 17 aprile 2022

Allo stesso modo, Dorsey ha applaudito alla risposta di un utente che ha condiviso un “vecchio proverbio” della Silicon Valley che ha sottolineato che “Una buona gestione non fa buone aziende, ma una cattiva gestione distruggerà sempre un’azienda”.

“Quando sono stato licenziato nel 2008 e nominato presidente, il consiglio ha preso la maggior parte delle mie azioni da me. Ho anche restituito l’1% dell’azienda al gruppo di dipendenti nel 2015. Quindi ho finito con pochissimo dell’azienda “, ha aggiunto l’ex CEO di Twitter in un’altra pubblicazione.

Quando sono stato licenziato nel 2008 e ho nominato una sedia, il consiglio mi ha portato via la maggior parte delle mie azioni. Ho anche restituito l’1% dell’azienda al pool di dipendenti nel 2015. Quindi, ho finito con pochissima compagnia. https://t.co/ARyAn542k6 —jack⚡️ (@jack) 16 aprile 2022

Si dovrebbe notare che Dorsey rimane nel consiglio di amministrazione di Twitterma prevede di lasciarla una volta scaduto il suo mandato all’assemblea degli azionisti del 2022, prevista per fine maggio.

Per quanto riguarda l’offerta di Musk, Twitter ha confermato che “esaminerà attentamente la proposta” Lanciato dal fondatore di Tesla, a $ 54,20 per azione, per prendere la decisione migliore per gli azionisti.

Allo stesso modo, venerdì il social network dell’uccello azzurro ha annunciato una misura con la quale intende ritardare o impedire l’acquisto da parte di Musk. Questa, nota nel mondo degli affari come “pillola velenosa”, mira a complicare l’acquisto di oltre il 15% delle azioni Twitter da parte di Musk, che ne possiede già il 9%.