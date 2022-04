“L’Europa rischia di subire una recessione tecnica più degli USA”

Il Invasione russa dell’Ucraina prosegue per più di un mese e continua ad impattare sui mercati, provocando un aumento della volatilità generale. Nelle ultime settimane, prezzi delle materie prime, compresi l’agricoltura e i metalli, hanno subito una crescita esorbitante. Per la sua parte, il prezzo dell’energia è salito alle stelle più, interruzioni della catena di approvvigionamento sono diventati più comuni di quanto desiderato. Tuttavia, l’impatto non è omogeneo né in tutti i paesi né in tutte le regioni.

In questo senso, il gestore patrimoniale amundi ha ridotto la crescita mondiale dello 0,5% nel 2022, a un intervallo compreso tra il 3,3% e il 3,7%, e ha indicato che “Gli Usa non sono immuni, ma sono più resilienti della zona euro, che è più a rischio recessione tecnica”.

Secondo l’azienda francese, l’Europa sarà influenzata da due fattori fondamentali: la sua esposizione diretta al conflitto dovuto i tuoi rapporti d’affari con la Russia, poiché è il suo quinto partner commerciale; già la tua dipendenza energetica del Paese presieduto da Vladimir Putin, principale fornitore di gas naturale, petrolio greggio e altri combustibili fossili al Vecchio Continente.

“Una stretta sui profitti in Europa è possibile anche prima di una recessione economica. Se osserviamo l’inflazione CPI e PPI e i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, ci rendiamo conto che esiste un divario considerevole”, spiega. Monica Difendi, direttore dell’Istituto Amundi, “I margini di profitto ne risentirebbero se i produttori non aumentassero i prezzi, poiché sarebbero costretti ad assorbire l’aumento dei costi (dell’energia, ad esempio). Ma se le aziende alzano i prezzi, c’è il rischio che i consumi si riducano”.

“NON È IL MOMENTO DI ANDARE SUL MERCATO”

Nel contesto attuale, i mercati finanziari sono influenzati da tre grandi forze: aspettative di inflazione e crescita, il risposte (fiscali e monetarie) da parte dei decisori politici a queste aspettative e, ovviamente, il mutato panorama geopolitico. Amundi indica che i primi due saranno progressivamente più influenzati dallo sviluppo del conflitto in Ucraina, quindi, a suo avviso, “Ora non è il momento di rientrare nel mercato in modo aggressivo” nonostante i “recenti segnali di stabilizzazione”.

Ci crede il manager parigino le banche centrali non hanno un compito facile davanti a sé e sottolineare che la possibilità di commettere errori di politica monetaria è elevata, soprattutto nel caso del BCEper “prospettive economiche più incerte (anche a livello di singolo Paese)” e “i crescenti rischi di frammentazione della zona euro”.

“Gli investitori dovrebbero concentrarsi sulla liquidità, sulla diversificazione per includere oro e materie prime (tra le altre attività) e perfezionare l’esposizione con un occhio alle opportunità di valore relativo. Inoltre, la copertura e il mercato dei cambi devono essere pilastri fondamentali dei loro portafogli, con particolare attenzione ai flussi ‘flight to quality’ e ai rischi politici”, sottolineano Francesco Sandrini e John O’Toole, direttori del dipartimento multi-asset di Amundi.

MIGLIORI AZIONI USA DELL’EUROPA

Amundi dice di mostrare “neutrale” rispetto alle azionima afferma di esserlo più “costruttivo” con gli Stati Uniti che con l’Europa. Pertanto, sostiene che l’impegno a combattere la Federal Reserve (Fed) contro l’inflazione nel breve termine sta “causando un appiattimento della curva che dovrebbe avvantaggiare il mercato statunitense, comprese alcune aree di crescita”. Anzi, la già citata crisi degli utili in Europa “richiede una posizione più cauta”.

In questo senso, lo sottolinea l’azienda francese i bund tedeschi potrebbero beneficiare dei flussi verso beni rifugio e delle preoccupazioni per la crescita economica derivanti dal conflitto, nonché del cambio di direzione per quanto riguarda l’aumento delle spese militari: “Tutto ciò potrebbe aumentare l’emissione di obbligazioni, quindi stiamo monitorando da vicino la situazione e rimaniamo flessibili”.

Allo stesso modo, Amundi sottolinea la sua “posizione ottimista” con il debito italiano (Btp) rispetto a quello tedesco: “Sebbene riconosciamo una certa pressione sui Btp da ‘fuga alla qualità’, riteniamo che i titoli italiani, in termini di crescita economica grazie ai fondi europei e alla stabilità politica, siano solidi”.

“Riteniamo che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di raccogliere società di qualità superiore e meglio capitalizzate all’interno di settori ciclici e difensivi”, concludono questi strateghi, assicurando al contempo che rimangano “positivi” sui beni di prima necessità e sull’assistenza sanitaria. Cosa c’è di più, il gestore ha migliorato le proprie prospettive per il settore industrialee rimane cauto riguardo alla tecnologia dell’informazione.