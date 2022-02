L’Europa gioca col fuoco: chiave i 4.000 Euro Stoxx e i 14.800 punti Dax

Nonostante la chiusura positiva di venerdì scorso dall’altra parte dell’Atlantico, è opportuno rimanere prudenti. E il motivo non è altro che il fatto che i due maggiori futures europei (Dax ed Euro Stoxx 50) sembrano voler mettere alla prova, per l’ennesima volta, alcuni supporti chiave.

Speriamo che il detto che “la brocca va tanto alla fonte da finire per rompersi” non si compia per quanto riguarda l’evoluzione dei due grandi futuri europei. Nel caso del futuro Euro Stoxx 50 questa continua ad appoggiarsi con la massima precisione sulla linea di appoggio (tendenza al rialzo con 5-6 punti di appoggio) che unisce ogni minimo successivo in aumento da aprile 2021. Con supporto importante a 4.000 puntidove è rimbalzato più volte negli ultimi mesi.

Nel caso del futuro Dax abbiamo lo stesso, solo in questo caso è un supporto orizzontale. Zona di controllo situata a 14.800 punti. E o le cose cambiano molto o tutto indica che questa settimana possono essere nuovamente testate.

È importante che questi durino, perché se sono chiaramente perforati ea prezzi di chiusura, è normale per noi assistere a un nuovo colpo di frusta al ribasso di qualche considerazione. Pertanto, presteremo molta attenzione a quei livelli: il 4.000 e il 14.800 dei rispettivi futures.