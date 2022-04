L’Europa cade impazientemente a causa del Covid in Cina, con forti sobbalzi nello stambecco

Il La vittoria di Emmanuel Macron alle elezioni francesi questo lunedì non rassicura alcuni mercati azionari europei che Sono nervosi dalla scorsa settimana e hanno subito un forte calo (Cac: -1,8%; Dax: -1,3%; Ftse 100: -2,13%; Ftse MIB: -1,6%). Lo stambecco mostra un comportamento particolarmente volatile. È passato in pochi minuti dalla perdita dell’1,5% al ​​trading flat, per poi tornare a ribassi (-0,8%, 8.573 punti).

Il Vecchio Continente ha chiuso venerdì con numeri rossi in aumento per paura dei piani delle banche centrali, in particolare la Federal Reserve (Fed). Oggi i ritagli vengono alimentati per la situazione in Cina a causa del Covid. I mercati azionari asiatici – in particolare l’Hang Seng (-3,73%) e lo Shanghai (-5,13%) – hanno registrato un forte calo questa mattina, dopo Wall Street chiuderà venerdì con importanti tagli.

All’interno del selettivo spiccano cali dei valori dell’acciaio, proprio per l’impatto della situazione in Cina (ArcelorMittal lascia il 6%), a Repsol (a causa dei tagli al greggio), a Fluida o le banche. Sul lato positivo, Meliá, Acciona e Indra sono quelli che sono cresciuti di più.

PIÙ CASI IN CINA

Pechino, la capitale della Cina, ha avvertito questo fine settimana di più casi di Covid e lo ha fatto ha iniziato i test di massa a Chaoyang, il principale distretto commerciale. La maggior parte dei 42 nuovi casi di Covid registrati a Pechino da venerdì si sono verificati in questo distretto, riporta la ‘CNBC’.

Finora a Pechino sono stati chiusi solo condomini specifici. Le scuole rimangono per la maggior parte aperte, ma il quartiere degli affari di Chaoyang ha ordinato la sospensione di tutte le attività e dei corsi di formazione di gruppoanche artistico e sportivo.

VINCI, MA NON CALMA

Evidentemente, la vittoria di Emmanuel alle elezioni presidenziali in Francia solleva alcuni investitori che temevano che Marine Le Pen finisse per prevalere, qualcosa che è stato paragonato alla vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti.

Tuttavia, Macron ha finalmente prevalso, anche se lo ha fatto con uno stretto margine contro il candidato di estrema destra (58,5% dei voti contro 41,5%) che, secondo tutti gli esperti, mostra quanto sia divisa la Francia.

“Durante il suo secondo mandato, Macron affronta crescenti venti contrarisia a causa dell’economia che della frammentazione politica”, avvertono gli esperti della Danske Bank. “Con solo il 58,5% degli elettori che lo sostengono per un secondo mandato (rispetto al 66% del 2017), deve governare un Paese diviso e i più deboli mandato potrebbe rendere difficile per Macron portare avanti le sue ambiziose riforme del sistema pensionistico, sanitario e scolastico”, aggiungono.

Il grado in cui puoi implementare i tuoi piani dipenderà elezioni parlamentari il 12 e 19 giugno. Se il suo partito e i suoi alleati non riusciranno a ottenere la maggioranza all’Assemblea nazionale, questo potrebbe aprire la strada a un governo di ‘convivenza’, in cui presidente e primo ministro provengono da partiti diversi, il che renderà difficile, a nostro avviso, , affrontare le vulnerabilità fiscali e le sfide strutturali”, riconoscono questi analisti.

BBVA E ALTRO…

L’agenda di questo lunedì è più o meno tranquilla rispetto a quella che arriverà questa settimana, con una vera valanga di risultati (Santander, Sabadell, BBVA, CaixaBank, Microsoft, Alphabet, Meta, Apple…).

Gli investitori hanno conosciuto l’IFO tedesco di aprile, che migliora e supera quanto previsto sia nel clima economico, sia nella valutazione e nelle aspettative attuali. Oltretutto, Philips ha deluso con i suoi risultati e affonda nel mercato azionario.

È anche una novità BBVAperché ne ha informato la National Securities Market Commission aumenta del 23% il prezzo da pagare in contanti sulla Turkish Garanti, fino a 15 lire per azione.

ALTRI MERCATI

L’euro viene scambiato a 1,0721 dollari (-0,67%). Il petrolio scende di circa il 4% a causa del preoccupazione per la domanda data la situazione in Cina. Il Brent viene scambiato a $ 102,41 e il West Texas a $ 98,04.

L’oro perde lo 0,9% ($ 1.916) e l’argento scende del 2% ($ 23,77).

Bitcoin è sceso del 2,98% ($ 38.533) ed ethereum del 4,9% ($ 2.814).

Il rendimento dell’obbligazione statunitense a 10 anni è del 2,826%.