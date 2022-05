L’euro salta ai massimi di un mese dopo la promessa della BCE di aumenti dei tassi

Forti guadagni per l’euro questo lunedì, incoraggiati dal dato sul clima imprenditoriale tedesco IFO, molto più forte del previsto, e dalle parole della presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, che ha confermato i rialzi dei tassi da luglio e l’abbandono dei tassi negativi a settembre. La moneta comunitaria bussa alle porte di 1,07 dollari e ha lasciato un massimo a 1.0680 dollari, prezzi non visti da fine aprile.

In un post sul blog della banca centrale intitolato ‘La normalizzazione della politica monetaria nell’eurozona’Lagarde ha confermato le aspettative del mercato secondo cui la BCE aumenterà il tasso di riferimento per la prima volta in più di un decennio a luglio, nel tentativo di frenare l’inflazione record della zona euro derivante dall’aumento dei prezzi dell’energia, che si è diffuso ad altri beni. “È probabile che saremo in grado di uscire dai tassi negativi entro la fine del terzo trimestre”, ha affermato.

Il fatto che l’euro/dollaro ha iniziato a essere scambiato al di sopra del livello di prezzo di $ 1,05 “Si tratta certamente di un trend dei prezzi incoraggiante per i rialzisti. Tuttavia, rimaniamo scettici sull’attuale rally poiché riteniamo che l’indice del dollaro probabilmente riacquisterà il suo fascino”, commenta Naeem Aslam, responsabile della ricerca di Avatrade.

“Vedremo solo un segno di forza nella tecnica malconcia dell’euro/dollaro con la resistenza del $ 1,06418” nei prezzi di chiusura, afferma César Nuez, analista tecnico di Bolsamanía.