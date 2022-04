L’euro rompe gli 1,06 dollari, minimo di cinque anni, e punta a 1,0340 dollari

L’euro estende la sua tremenda serie di sconfitte questo mercoledì, con nuovi minimi quinquennali del tasso di cambio rispetto al dollaro e chiari rischi al ribasso, che aprono le porte a un prolungamento del suo declino. La notizia che la Russia è entrata a pieno titolo nella sfera della guerra energetica interrompendo l’approvvigionamento di gas alla Polonia attraverso il gasdotto Yamal ha contribuito al deprezzamento della moneta comunitaria, in calo da cinque sessioni. È in calo del 3% dal 21 aprile, quando ha raggiunto $ 1,0940, e di quasi il 7% da inizio anno.

L’euro/dollaro ha toccato un minimo dal 18 aprile 2017 a 1.0584 dollari, questo 27 aprile, e il suo panorama tecnico indica che è mirato Minimi del 2017 a $ 1,0340, secondo Michael Hewson, analista di CMC Markets. “L’area di $ 1,0750 ora diventa resistenza insieme all’area di $ 1,0820”, afferma.

Le vendite nella valuta comunitaria sono salite alle stelle da quando diversi membri del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) hanno aperto le porte a un rialzo dei tassi a luglio, prima del quale il La presidente dell’organizzazione, Christine Lagarde, è rimasta ferma nel suo tono da colomba e ha spostato questa opzione. La divergenza in termini di politica monetaria con la Federal Reserve statunitense (Fed) si fa più evidente in quanto la banca centrale guidata da Jerome Powell sta valutando incrementi dei tassi dello 0,5% nei suoi prossimi incontri.

“Il recente cambiamento nella politica della BCE non è riuscito a rafforzare l’euro nei confronti del dollaro, poiché la BCE è relativamente meno aggressiva e dovrebbe la politica monetaria della BCE si inasprisce a un ritmo più lento di quello della Fed. Un altro dei fattori che gioca contro l’euro è il maggior rischio di stagflazione nell’eurozona contro gli Stati Uniti a causa della guerra in Ucraina”, valuta il team di analisi di Ebury.

Questa ondata di terreno mantiene tremendamente sotto pressione la valuta dell’eurozona. Oltre al La decisione della Russia di chiudere il rubinetto del gas ai paesi vicini e il modo in cui l’Unione Europea (UE) reagirà aumenteranno le prospettive ribassiste per l’euro nel suo cross contro il dollaro.

La decisione segue il rifiuto della Polonia di pagare in rubli russi e l’annuncio del Paese martedì di imporre sanzioni a 50 entità russe. Lo ha affermato un portavoce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky La Russia ha avviato “il ricatto del gas all’Europa”. Le autorità polacche hanno tenuto una conferenza stampa per rassicurare le famiglie sul fatto che la Polonia è ben rifornita e che non ci saranno interruzioni con ingenti importazioni di gas naturale per compensare il taglio del gas russo.

Tuttavia, “La Polonia è esposta”, dichiarano gli esperti del MUFG. La Russia fornisce circa il 55% della domanda annuale della Polonia, che è di 21 miliardi di metri cubi di gas. “La Bulgaria è ancora più dipendente, poiché il 90% del suo fabbisogno di gas proviene dalla Russia. Gazprom ha appena confermato che sia la Polonia che la Bulgaria non hanno pagato il gas di aprile in rubli russi, quindi le forniture sono state interrotte. I flussi si interromperanno fino al pagamento è fatto”, spiegano gli esperti.

“La cosa più importante ora è, ovviamente, cosa significa questo per il resto d’Europa, Germania compresa“, sottolineano gli analisti dell’ente giapponese. MUFG stima che “un maggiore taglio dell’offerta potrebbe far raddoppiare i prezzi del gas rispetto alla chiusura di ieri, attestandosi intorno ai 200 euro MWh”.

“Un taglio più profondo avrebbe un impatto negativo significativo sul sentiment e avrebbe conseguenze negative per l’euro“, aggiungono. Il anche il supporto della linea di tendenza a lungo termine dai minimi del 2000 e 2001 e dai minimi del 2020 è stato rottoe il contesto tecnico rafforza il contesto fondamentale negativo. Poche settimane fa si è parlato che l’euro/dollaro potrebbe raggiungere e possibilmente superare la parità e “i ribassi che si stanno verificando ora a causa di questo fatto potenzialmente dannoso significano che questo scenario non è più così difficile”, concludono questi esperti.