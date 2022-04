L’euro festeggia con rialzi il sostegno di Guindos a un rialzo dei tassi della BCE a luglio

L’euro è salito questo giovedì di circa lo 0,7% a un massimo di 1,0936 dollari, il miglior cambio contro il biglietto verde dal 7 aprile, dopo le parole del vicepresidente della Banca centrale europea (Bce), Luis de Guindos, che ha sostenuto la centrale falchi delle banche chiedendo il primo rialzo dei tassi di interesse già a luglio.

Se la candela rialzista di oggi sarà confermata, la valuta comunitaria concatenerà tre sessioni in verde in un rally che l’ha portata a salire dell’1,7% dal Minimo di quasi due anni il 14 aprile a $ 1,0757dopo i commenti della presidente della Bce, Christine Lagarde, proprio all’inizio dell’estate allontanando questo rialzo dei tassi.

In generale, gli esperti non sono ottimisti sull’euro e aspettarsi più cadute per la valuta comunitaria. “Continuiamo a vedere rischi al ribasso per l’euro/dollaro data la crescente probabilità di divergenza di crescita tra Europa e Stati Uniti e la continua incertezza geopolitica ed elettorale”, affermano gli esperti di Morgan Stanley.

“Lo pensiamo ancora Scontare un aumento del prezzo del denaro da parte della BCE a luglio è ancora un’opzione troppo aggressivaed è molto probabile che si verifichi un graduale spostamento al di sotto dei 10 punti base nel tempo”, ha affermato Morgan Stanley. “Prevediamo che la BCE interrompa gli acquisti netti di attività a luglio e inizi ad aumentare i tassi di interesse a settembre”, concorda con ING.

Questo, sommato al fatto che la differenza tra Fed e Bce continuerà ad essere ampia per un tempo più lungo, “argomenta contro una ripresa dell’euro, quindi l’euro/dollaro potrebbe testare 1,0700 nei prossimi giorni”, asseriscono da ING.