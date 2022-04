L’euro/dollaro si sta dirigendo verso i minimi annuali: e se il triangolo si rompesse?

La rinnovata debolezza della moneta unica negli ultimi tempi la avvicina a livelli di supporto importanti che sarebbe bene mantenere se non si volesse assistere a un nuovo colpo di frusta al ribasso della croce.

Analisi tecnica ABBANDONO DI SOSTEGNO S1 1.0804 S2 1.0636 R1 1.1185 R2 1.15 Breve termine Medio termine Lungo termine

In sole cinque sessioni l’euro/dollaro è passato da 1,1185 all’attuale 1,0895. Ma l’importante è che questo si sta avvicinando pericolosamente al supporto dei minimi annualicoincidente con la base (supporto) di un triangolo ampio: l’1.0804.

Il pericolo sta nella possibilità di finire per bucare i minimi annuali sui candelieri settimanali, nel qual caso non escludiamo un nuovo impulso correttivo con un primo obiettivo ai minimi del 2020, i minimi del momento peggiore della pandemia nel 1.0636. E sotto, anche, i minimi del 2017 nel 1.0339. Sopra, lato resistenza, il più immediato si trova all’ultimo massimo in discesa (1,1185).