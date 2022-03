L’euro/dollaro si aggrappa al supporto di 1.08-1.0820: la base del triangolo

Abbiamo già l’Euro/Dollaro a livelli di supporto chiave, in particolare alla base (supporto) di quello che sembra essere un triangolo (massimi inferiori e minimi superiori).

Analisi tecnica TRIANGOLO SIMMETRICO S1 1.0820 S2 1.0636 R1 1.1267 R2 1.1495 Breve termine Medio termine Lungo termine

Abbiamo tutta la sessione davanti a noi e con la forte volatilità degli ultimi tempi possiamo aspettarci qualsiasi cosa al bivio. Bene è nei trend correttivi forti che i prezzi rimbalzano (fasi di reazione) in modo più forte. Vediamo cosa finisce per attirare l’euro/dollaro nelle candele settimanali. La settimana è appena iniziata e si vede tutto, ma mi interessa conoscere il risultato della chiusura della candela settimanale.

Più che altro perché abbiamo già la croce a livello di appoggio di cui abbiamo parlato in questi ultimi tempi in più occasioni, 1.08-1.0820 dollari per ogni euro. In teoria, il cross dovrebbe subire un qualche tipo di rimbalzo, almeno nel breve termine, che servirà a correggere/drenare i significativi livelli di ipervenduto raggiunti in tutte le fasce orarie. Se questo non finisce per mantenere la successiva zona di controllo, significa sottrarre la totalità dell’ultimo impulso: i minimi della pandemia a 1,0636.