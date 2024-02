Il lettino di Zara che ha rivoluzionato i giardini più eleganti

Se avete una terrazza o un giardino e avete anche una piscina, dopo una nuotata o un bagno di sole vorrete sicuramente riposarvi e per questo non c'è niente di meglio che avere un buon lettino da sole. Un lettino comodo e resistente, ma che non rinuncia al design.

In questo caso, non potete perdervi il lettino di Zara Home che ha rivoluzionato i giardini delle case più eleganti e che sicuramente vorrete avere anche voi.

Zara Home e il suo lettino più elegante

Se non vedete l'ora di poter contare sul lettino più chic della stagione per il vostro giardino, Zara Home vi facilita il compito grazie al set che è in vendita sia nei suoi negozi che sul sito web.

Un lettino in legno con uno stile dalle linee semplici, attualmente di tendenza grazie al suo aspetto rustico ma moderno. Comprende anche un topper, cioè una copertura per potersi sdraiare e stare completamente comodi.

Design, materiali e misure

Il set lettino e topper di Zara Home è costituito da un materasso in cotone che presenta anche un leggero motivo a strisce, mentre il modello del lettino è realizzato in legno di eucalipto.

È già diventato uno degli articoli più “venduti” di questo negozio grazie al fatto che il suo design, oltre ad essere bello, è davvero funzionale, poiché offre ben 5 posizioni diverse.

Il modello misura 34 cm di altezza x 76 cm di larghezza x 208 cm di profondità.

L'unico “ma” che si può riscontrare in questo lettino è che essendo di legno, è meglio non sdraiarsi quando è bagnato, cioè quando si è appena usciti dalla piscina. Questo è il motivo per cui è venduto come set insieme al “topper”: su quest'ultimo è possibile sdraiarsi con il costume da bagno bagnato.

Qualora il materasso dovesse bagnarsi, potrete metterlo al sole ad asciugare oppure in lavatrice.

Non esitate e trascorrere le prossime vacanze estive nel modo migliore con un prodotto che non vorrete più smettere di usare! Il set ha un prezzo di 69,99 euro per il topper, mentre il lettino ha un prezzo di 349 euro. Entrambi gli articoli sono in vendita anche separatamente (nel caso in cui siate interessati).

