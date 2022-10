L’esilio di Cristiano Ronaldo dalla rosa del Manchester United è la parte facile per l’allenatore Erik ten Hag

C’è ancora la questione non insignificante di un viaggio a Stamford Bridge a venire, ma in questo momento Erik ten Hag potrebbe avere il diritto di considerare questa come la sua migliore settimana in Manchester United lavoro finora. Non è stata solo la vittoria spavalda per 2-0 sul Tottenham, abbastanza per convincere i tifosi a comprare ciò che il loro nuovo allenatore vuole ottenere all’Old Trafford. Anche se l’intera vicenda di Cristiano Ronaldo potrebbe essere sufficiente per mettere alla prova la pazienza di un santo, il punto di rottura di questa settimana ha dato a Ten Hag la possibilità di imprimere la sua autorità sul club. Lo afferrò con entrambe le mani. L’unica domanda ora è se riuscirà a far durare questo momento decisivo.

E’ facile cacciare Ronaldo dalla prima squadra quando i gol scorrono, tutt’altra cosa avere il coraggio delle proprie convinzioni se ChelseaWest Ham o Aston Villa risulta difficile segnare. Per ora, tuttavia, Ten Hag sta vincendo la lotta per il potere. Fonti del club insistono sul fatto che sosterranno il loro manager fino in fondo su questa posizione. Sembra esserci poco senso di una base all’interno del club che sostiene Ronaldo. Non c’è da stupirsi dopo gli eventi di questa settimana e dei mesi precedenti al punto di rottura di mercoledì.

Ronaldo si era rifiutato di entrare nella mischia contro gli Spurs come sostituto, quindi è stato incaricato di allenarsi lontano dalla prima squadra. Non era la prima volta che lasciava allo staff, ai compagni di squadra e ai tifosi l’immagine di battere una frettolosa ritirata. Ha lasciato presto un’amichevole contro il Rayo Vallecano a luglio dopo aver saltato gran parte della pre-stagione dove lui e il suo agente Jorge Mendes stavano spingendo per lasciare l’Old Trafford in modo più permanente.

Ronaldo non farà parte della rosa in trasferta per affrontare il Chelsea sabato. Il suo esilio durerà almeno fino alla fine della settimana. Si potrebbe ipotizzare se sarebbe più lungo se la partita successiva non fosse un pareggio di Europa League contro lo sceriffo che probabilmente vedrà gli elementi marginali della squadra del Manchester United scendere in campo. Il loro numero 7 ora appartiene saldamente a quel gruppo.

“Sono qui per gestire [the situation]”, Ten Hag ha detto nella sua conferenza stampa pre-partita. “Sono responsabile della cultura superiore qui. Devo stabilire standard e valori e controllarli. Siamo una squadra e abbiamo standard e valori.

“Rayo Vallecano non era accettabile, ma non era l’unico. Il secondo tempo ha delle conseguenze. Ci mancherà domani, è una mancanza per la rosa, ma è importante per l’atteggiamento e la mentalità del gruppo .”

I suoi commenti precisi sulla situazione erano in netto contrasto con la vaghezza di Cristiano Ronaldo, che giovedì sera ha riconosciuto che “a volte il caldo del momento ha la meglio su di noi” senza in realtà affermare di essersi rifiutato di entrare per il club che dice che ora sosterrà da lontano. “Uniti siamo in piedi” ha insistito dopo settimane e mesi in cui ha tentato di mettersi da parte dal suo manager e dai compagni di squadra.

Gli eventi di questa settimana, tuttavia, non saranno un punto di arrivo. Al più presto è improbabile che arrivi fino a gennaio e alla riapertura di un mercato di mercato che aveva poco interesse per Ronaldo dopo una stagione in cui si è classificato come il terzo miglior marcatore della Premier League. È difficile vedere come gli eventi recenti abbiano acceso l’interesse per il Napoli o l’Atletico Madrid, per non parlare dei più grandi nomi d’Europa, che non erano proprio lì per cominciare. CBS Sports ha rivelato ad agosto che uno dei due club sauditi ad aver espresso interesse per Ronaldo sarebbe pronto a ravvivare il proprio interesse per il nuovo anno, anche se riconoscerebbero di dover affrontare una dura battaglia per convincerlo a trasferirsi.

Anche se una risoluzione del contratto dovesse emergere come opzione, l’esperienza passata di altri club in una posizione simile suggerisce che Ronaldo avrebbe bisogno di un punto di atterraggio prima che lo United potesse premere il pulsante sul sedile eiettabile. Dopotutto, Arsenale aveva chiarito a Mesut Ozil già nell’estate del 2019 che poteva andarsene se fosse riuscito a trovare un corteggiatore. Ci sono voluti due anni prima che quei due mettessero fine a una gelida unione.

L’esperienza dell’Arsenal con Ozil e, in misura minore, Pierre-Emerick Aubameyang, offre illuminazione su ciò che verrà dopo. Per ora le cose sono rosee. Ten Hag ha impresso la sua autorità sulla situazione proprio come Unai Emery ha fatto all’inizio del suo mandato. Ma poi lo spagnolo aveva bisogno di una candela per il suo attacco e il miglior giocatore del club è arrivato dal freddo. Per quanto i ritorni semi-frequenti di Ozil nell’XI titolare potrebbero generare un po’ di frizzantezza, sono venuti a scapito dell’autorità dell’allenatore. Fonti vicine all’ex nazionale tedesco non hanno mai dubitato che sarebbe sopravvissuto all’allenatore.

Il contrasto non potrebbe essere più netto con Mikel Arteta, che a volte sembrava tagliarsi il naso per far dispetto alla sua faccia quando si trattava di fuoriclasse. Mentre l’Arsenal si librava sopra la zona retrocessione nell’inverno del 2020, Ozil stava twittando da lontano l’allenatore. Le domande sulla mancanza di creatività dei Gunners erano un ritornello continuo al London Colney, ma questa volta non c’era alcuna deformazione. Lo stesso è successo con Aubameyang, dove Arteta ha effettivamente costretto i suoi superiori a strappare il contratto al suo unico marcatore affidabile.

Aubameyang potrebbe essersi lamentato subito dopo che il suo ex manager non può affrontare “grandi personaggi e grandi giocatori”, ma Arteta sembra ottenere molto da quelli ancora in piedi. E se qualcuno dovesse mettere alla prova l’autorità del manager del London Colney in futuro, può essere relativamente sicuro di quale sarebbe il risultato.

La domanda per Ten Hag, quindi, è se sarà più Emery o Arteta. È facile mostrare l’intrattabilità del primo quando hai appena vinto 2-0 contro un rivale tra i primi quattro. Ma cosa succede se Marco Rashford, che ha segnato solo in due delle 10 partite di Premier League in questa stagione anche se la sua forma è migliorata, spreca le possibilità di vincere alcune grandi partite dello United? O, anzi, se subisce un infortunio?

Ten Hag non ha chiuso del tutto la porta a Ronaldo e lo ha etichettato come una “parte importante della squadra”, una posizione che sarà condivisa dalla gerarchia dello United almeno fino a quando non emergeranno corteggiatori interessati. Ma non serve agli interessi di nessuno che i riflettori sulla superstar portoghese siano illuminati dal fatto che lui sarà in squadra una settimana, fuori la prossima. Ronaldo ha dato al suo allenatore un’opportunità per un break netto. Non potresti biasimarlo se l’avesse preso.