L’Esfoliante Viso e Corpo Ocean Salt di Lush è ideale per le pelli lucide o opache.

Lush è uno dei marchi più conosciuti per i suoi fantastici saponi di diverse dimensioni, colori e profumi. In particolare, abbiamo l'esfoliante viso e corpo Ocean Salt del marchio.

Hai l'esfoliante viso e corpo Ocean Salt

Questo prodotto è uno dei più richiesti da Lush e ciò è perché offre un'istantanea luminosità, ottenuta come si è sempre fatto. Secondo la stessa azienda, è molto facile ottenere una pelle splendida in modo naturale. È ideale per pelli lucide o opache, grazie alla miscela di sale marino fine e raccolto a mano che fornisce una media-forte esfoliazione per stimolare il rinnovamento cellulare e pulire in profondità la pelle, eliminando lo sporco e l'inquinamento.

Contiene burro di avocado, olio di cocco e glicerina, che permettono alla pelle di essere più morbida, ringiovanita, luminosa e setosa.

Sostenibile

L'esfoliante di Lush è una soluzione completa perché, tra le altre cose, pulisce gli ecosistemi e la pelle. Il sale all'interno è ottenuto in modo responsabile da saline portoghesi e bulgare che forniscono un rifugio essenziale per gli uccelli migratori e la biodiversità.

Vegano

Il prodotto è vegano, perché contiene la buccia d'arancia e il burro di cupuaçu, che sono state alternative vegetali efficaci con benefici molto simili per la pelle e i capelli.

Ora ci sono otto prodotti che prima contenevano lanolina e che ora vengono prodotti con alcune di queste alternative vegane.

Come si usa

L'esfoliante di Lush è unico e permette di adattare l'intensità dell'azione in modo da adattarsi perfettamente alla tua pelle.

Per farlo devi inumidire il corpo e applicare una quantità generosa con movimenti circolari. Poi si risciacqua e infine si applica la crema idratante.

Qual è il suo prezzo

Questo esfoliante, che renderà la tua pelle splendente, ha un prezzo di 13,50 euro, a seconda della dimensione, in questo caso corrisponde a 120 g. Se preferisci quello da 250 grammi, allora pagherai 23,50 euro.

L'ideale è che sia un esfoliante sia per il viso che per il corpo, in questo modo hai un prodotto per due funzioni diverse e non devi acquistarne un altro per il corpo.

Inoltre si può acquistare direttamente sul sito di Lush che offre anche una varietà di prodotti. In caso contrario, sicuramente avrai un negozio vicino, perché si trova in zone centrali e anche nei centri commerciali. E hai una varietà di saponi molto originali da regalare.

4.4/5 - (11 votes)