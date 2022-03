L’escalation del nichel della guerra in Ucraina fa esplodere l’industria delle batterie

Il Invasione russa dell’Ucraina continua a lasciare il segno sui mercati, in particolare quelli di materiali grezzi. Uno dei più colpiti da questo contesto è stato il nichel, il cui prezzo è salito fino al 111%, scambiando anche sopra i 100.000 dollari per tonnellata. La ragione? La Russia è uno dei principali esportatori mondialicon MMC Norilsk Nickel a capo della produzione di questo metallo.

L’aumento “senza precedenti” dei prezzi ha costretto il LME (London Metal Exchange) a farlo sospendere temporaneamente le negoziazioni dei contratti su questo metallo utilizzato per realizzare di tutto, dall’acciaio inossidabile alle batterie per auto elettriche. Per evitare un altro episodio simile, il LME ha deciso di applicare dei limiti ai prezzi, intorno ai 45.000 dollari; un prezzo, però, che raddoppia quello di un mese fa (23.600$).

“Questo aumento è stato fortemente influenzato dal rafforzamento dei fondamentali, da allora la domanda da parte dei produttori di veicoli elettrici è aumentata rapidamente. Le scorte sono diminuite, mentre sono aumentati i premi, indicatore di carenze nel mercato fisico. Inoltre, si teme che il mercato possa perdere l’accesso alle unità di nichel da Norilsk, che rappresenta il 9% dell’offerta mondiale“, afferma Michael Widmer, analista di Bank of America (BofA), indicando che “né Norilsk né il nichel sono stati direttamente interessati dalle sanzioni, ma permangono preoccupazioni sulla logistica e sui pagamenti”.

Questo esperto sottolinea che il LME non sta solo annunciando limiti di prezzo, ma anche “compensando le posizioni corte con quelle lunghe”. “Stiamo analizzando i diversi scenari, come la consegna del metallo fisico. Questa potrebbe essere la soluzione “più pulita”, ma la grande domanda è dove gli short holder otterrebbero tonnellate di metallodato che stanno producendo nichel grezzo di classe 2, che non è accettato dal LME, e il mercato del nichel raffinato è già scarso”.

L’INDUSTRIA DELLE BATTERIE, MOLTO COLPITA

Sebbene il nichel sia stato un caso eclatante, non è stato l’unico metallo ad essere stato colpito dal rapido aumento dell’inflazione. La Russia è un importante fornitore, soprattutto di palladioindispensabile per la fabbricazione di batterie per veicoli elettrici, nonché metalli del gruppo di platinoil alluminio, acciaio o rame. Da parte sua, l’Ucraina è un importante produttore di titanio e minerale di ferroed è anche sede di alcune delle più grandi riserve di uranio, titanio e manganese d’Europa.

Secondo Natixis, la Russia produce il 42,8% del palladio mondiale, il 14,2% del platino, l’8,4% del nichel, il 6% dell’alluminio e il 4% del rame. “Nonostante il fatto che la Russia produca solo il 4% di rame, vietarne le esportazioni può causare a forte aumento dei prezzi a causa di tensioni nell’offerta“. Pertanto, indicano che un movimento russo può supporre “un grosso problema per le case automobilistiche europee”.

Torniamo, però, al caso specifico del nichel. Secondo un rapporto di Nomura Holdings, nel fabbricazione di veicoli elettricioltre alle batterie LFP (litio ferro fosfato), negli ultimi anni un trend di utilizzando nichel invece di cobalto nei materiali degli elettrodi positivi delle batterie agli ioni di litio. Il motivo è la maggiore densità di energia delle batterie NMC (Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide) e NCA (Lithium Nickel Cobalt Alumin Oxide).

Pertanto, l’azienda giapponese sottolinea che tra il 20 dicembre 2019 e il 10 marzo 2022 hanno aumentato il loro prezzo “di circa 39 dollari per kWh (circa 2,6 volte) per le batterie NMC 811 e di circa 36 dollari per le NMC 622 (circa 2,4 volte)”.

Pertanto, Nomura lo sottolinea L’aumento dei prezzi delle batterie al nichel “Farà aumentare i prezzi dei veicoli elettrici con queste batterie, il che ridurrà il volume delle vendite”. Inoltre, si aspettano un aumento delle “vendite di veicoli elettrici con batterie LFP (litio ferro fosfato) a causa dei loro vantaggi in termini di costi” e sottolineano che “i veicoli elettrici LFP rappresentano già circa la metà del volume delle vendite di veicoli elettrici in Cina.

Tuttavia, l’agenzia giapponese sottolinea che il batterie agli ioni di litio per smartphone e applicazioni simili utilizzano elettrodi positivi all’ossido di cobalto di litio (LCO) e quindi non sono influenzati dai prezzi elevati del nichel. prezzi del nichel.

BENEFICI PER IL MINING: L’AUMENTO PROLUNGATO AL 2023

In questo contesto, sembra di sì il grande beneficiario dell’aumento del costo dei metalli sarà il settore minerario. Secondo Scope Ratings, l’aumento dei prezzi e i forti flussi di cassa “aumentano il margine di manovra per quanto riguarda gli obiettivi di politica finanziaria delle aziende, rafforzano la liquidità e migliorano le prospettive di crescita”, il tutto mentre “la spesa in conto capitale rimane relativamente moderata”.

“Gli investimenti totali di Anglo American, BHP, Glencore e Rio Tintole quattro grandi società minerarie globali, sono aumentate solo del 5% nel 2021 rispetto all’anno precedente”, afferma l’azienda, che ritiene che “hanno dimostrato la loro fiducia annunciando un compartecipazione agli utili ancora maggiore per il primo semestre 2022 (56% della distribuzione totale del 2021)”.

“Sebbene non siano state ancora imposte sanzioni alle esportazioni di metalli russe, saranno ostacolate sia le operazioni minerarie in Russia che il trasporto di metalli dalla possibilità che le compagnie di navigazione, assicurazioni e porti sospendano l’attività con le loro controparti russe”, spiega Tommy Träsk, direttore dei rating aziendali di Scope, e sottolinea che ciò non influenzerà solo i prezzi di mercato, “ma anche i produttori che finora hanno dipendeva dalle materie prime provenienti dalla Russia e dall’Ucraina potrebbe essere necessario cercare fonti di approvvigionamento alternative con un costo maggiore”.

Dall’agenzia di rating europea sottolineano che i prezzi dei futures dei metalli di base sono, in generale, in calo, “il che lascia intendere che ci si aspetta una risposta dall’offerta che finisce per dar luogo ad un mercato più equilibrato”.

“Detto questo, i prezzi dei futures per il 2022 e il 2023 rimangono a livelli molto elevati rispetto agli standard storici”, aggiunge Träsk, quindi “poiché le forniture minerarie aggiuntive richiedono tempo per essere online, è probabile che il rally dei prezzi continui nel 2023e ancora di più per i metalli di base che beneficiano della transizione energetica”, come nel caso del nichel.