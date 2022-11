Leroy Merlin ha deciso di presentare la stufa a pellet perfetta che sostituirà tutte le vostre stufe per questo inverno!

Il freddo ha invaso la Francia per qualche giorno. E non è ancora finita: il prossimo inverno si preannuncia già come il più freddo degli ultimi dieci anni. Oggi, Leroy Merlin presenta la stufa a pellet perfetta per questo inverno. Sarà in grado di sostituire tutti i vostri riscaldatori e non soffrirete più il freddo in casa!

Il riscaldatore economico perfetto per questo inverno!

Leroy Merlin offre il prodotto perfetto per combattere il freddo quest’inverno. Questa stufa a pellet ha un grande design nero, elegante e sofisticato. Ha inoltre una capacità di riscaldamento di circa 100 m². Questa stufa Leroy Merlin ha anche un riscaldamento immediato, regolabile e pulito. Può inoltre raggiungere un’autonomia di 21 ore.

Questa stufa a pellet ha un design retrò. Si adatta all’arredamento del vostro salotto. Può essere facilmente installato nella stanza di vostra scelta. Per questo è necessario rivolgersi a un professionista. E sarà in grado di sostituire tutti i vostri riscaldatori per proteggervi dal freddo quest’inverno.

Leroy Merlin: questa stufa a pellet sostituirà tutte le vostre stufe quest’inverno!

La stufa a pellet Eider Biomass di Leroy Merlin ha un design minimalista e molto elegante.. Inoltre, si adatta perfettamente a qualsiasi salotto. Può essere montato a parete per non occupare spazio e darà un tocco di calore a qualsiasi casa. Diventerà rapidamente un elemento essenziale della vostra casa per le serate di calcio, le serate al cinema e le serate con gli amici. Il colore nero aggiunge ancora più raffinatezza.

Questa stufa a pellet Eider Biomasa è dotata di un braciere in ghisa. Ha una potenza di 8,8 kW e un’efficienza dell’87,5%. Questo riscaldatore Leroy Merlin può riscaldare ambienti tra i 50 e i 100 m². e ha un’autonomia di 21 ore.

Questa stufa Leroy Merlin è dotata anche di un’uscita fumi superiore di 80 mm di diametro. Ha una capacità della tramoggia di 13 kg. Il suo consumo massimo è di 1,9 kg/h ed è programmabile. La sua classe energetica è A+ e si raccomanda di far eseguire l’installazione da un professionista. Questo vi consentirà di operare in sicurezza. Le misure di questa stufa Leroy Merlin sono 73 x 70 cm (larghezza x altezza).

Scheda tecnica della stufa a pellet

Marca del prodotto : EIDER BIOMASA

Modello commerciale: WATT 8

Superficie di riscaldamento indicativa (in m²) : Da 50 a 100

Potenza (in kW) : 8,8

Efficienza (in %): 87,5

Garanzia (in anni): 3

Tempo di funzionamento (in h): 21

Consumo minimo (in kg/h): 0,6

Consumo massimo (in kg/h): 1,9

Larghezza (in cm): 73

Altezza (in cm): 70

Peso netto (in kg): 50

Se si desidera sostituire tutti i riscaldatori con questa stufa a pellet Leroy Merlin, dovrete pagare la somma di 1250 €.. È disponibile sul sito web del negozio di bricolage. Oppure potete trovarlo nel negozio Leroy Merlin più vicino a voi.

Potete trovare anche altri modelli di stufe sul sito web o in negozio!