Leroy Merlin ha il prodotto di punta dell’estate: una piscina con lettini che si adatta alla tua terrazza

Con l’arrivo di calore e il estate sempre più vicino, più che mai hai voglia di fare un bel bagno, anche se chi vive in città potrebbe avere le cose un po’ più complicate. Certo, i fortunati che hanno un bene terrazzo o tetto possono acquistare il nuova piscina che è stato messo in vendita Leroy Merlin: una piscina dal design elegante con lettini integraticon un prezzo di 3.199 euro che puoi già acquistare (o dare un’occhiata) qui.

Questo articolo può anche essere un buon investimento per chi ha cortile a casa, ma non vogliono avere problemi di costruzione. Inoltre, occupa poco spazio (le sue misure sono 2,19 x 2,82 x 0,6 m) e la sua Manutenzione è più facile rispetto a quello di una piscina convenzionale.

lettini regolabili

Il negozio la descrive sul suo sito web come una piscina elevato Realizzata in alluminio a forma di farfalla (o ‘Butterfly Pool’) e rifinita in bianco. Le ali di farfalla sono “comodi lettini con schienale regolabile nella parte bassa della schiena in diverse posizioni.

Per montarlo, è importante avere una presa elettrica, presa d’acqua e scarico. Inoltre, Leroy Merlin offre la possibilità di contrarre il suo servizio di installazioneche include l’assunzione le misure, montaggio e spostamento; anche se è possibile ritirarlo anche in negozio.