Leroy Merlin ha deciso di aiutarvi a ridurre la bolletta elettrica con questa lampada a LED che illuminerà il vostro salotto!

Quest’inverno, con l’aumento del prezzo dell’elettricità, dovrete fare molta attenzione. Non lasciate il riscaldamento acceso per niente. E non accendete tutte le luci in una stanza. Per aiutarvi a risparmiare, Leroy Merlin presenta la sua colonna di lampade a LED che vi aiuterà a ridurre la bolletta elettrica!

La lampada da terra perfetta per il vostro salotto!

La lampada da terra Inspire Klemens di Leroy Merlin sarà perfetta nel vostro salotto. Vi permetterà diVi permetterà di illuminare il vostro salotto riducendo al contempo la bolletta elettrica. Inoltre, si adatta perfettamente all’arredamento del vostro salotto. E vi permetterà di sostituire diverse luci attuali.

Questa lampada di Leroy Merlin è una lampada da terra con luci LED. Vi permetterà di avere illuminazione dimmerabile. Grazie al telecomando in dotazione, potrete aumentarla o diminuirla per ottenere un’atmosfera più intima.

Avete in programma di invitare gli amici per il fine settimana o durante le vacanze di Natale. Per passare una bella serata, dovrete illuminare il vostro salotto. Che ne dite di farlo in modo economico e con il miglior design? Questa lampada a LED è perfetta per il soggiorno.

Leroy Merlin propone la lampada a LED perfetta per risparmiare sulla bolletta dell’elettricità

La lampada da terra Inspire Klemens di Leroy Merlin è molto pratica e può essere installata in qualsiasi ambiente. Si può collocare in salotto, in camera da letto e persino in una stanza dei giochi. Ha la potenza necessaria per illuminare facilmente una stanza di 20 m2.

Questa lampada di Leroy Merlin illumina tutti i tipi di ambienti in modo potente e uniforme. È possibile regolare l’intensità della luce in base alle proprie esigenze. E passare da una luce calda e confortevole a una più intensa con il pannello di controllo sulla parte superiore della lampada. Ecco perché questa lampada può essere adattata alla vostra casa e alle vostre esigenze con estrema facilità.

Tutte queste caratteristiche possono essere modificate con un semplice clic del mouse grazie al telecomando incorporato. È possibile farlo anche con il telecomando in dotazione alla lampada. Questa lampada LED di Leroy Merlin è già un grande successo. La lampada da terra Inspire Klemens ha ricevuto 4,7 stelle da parte dei clienti che hanno avuto la possibilità di testarlo. È un’ottima prova della sua qualità.

Dettagli tecnici di questa lampada LED di Leroy Merlin

Paralume regolabile.

Risparmio energetico

Potenza (in W): 14

Colore della luce: cambiabile

Temperatura di colore (in K): da 3000 a 6000

Variazione dell’intensità luminosa: Sì

Colore della luce regolabile: Sì

Famiglia di colori: Bianco

Aspetto : Matt

Stile internazionale : Design

Forma : Dritta

Materiale principale: metallo

La lampada da terra Inspire Klemens di Leroy Merlin ha un prezzo di 79,99 euro. Naturalmente è possibile acquistarlo online. Potete anche acquistarlo direttamente nel vostro negozio Leroy Merlin di fiducia.