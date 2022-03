L’epidemia di influenza arriva in Catalogna

Catalogna è già entrata in una fase di epidemia di influenza. Il ‘consulente’ della Salute, Giuseppe Maria Argimon, ha detto questo giovedì in un’attenzione dei media che i casi di influenza sono crescente “verticale” in Catalogna, Spagna e altri paesi limitrofi. “Siamo preoccupati per il caos che questa malattia può causare anziani”, ha spiegato il ‘ministro’, il quale ha ricordato che il modo migliore per prevenirlo è attraverso mascherina, buona igiene delle mani e distanza sociale.

Per quanto riguarda il ritiro del maschere nelle aule e, successivamente, nel resto degli interni, lo ha sostenuto Argimon “non c’è consenso” tra le diverse autonomie. Questa misura è di competenza statale, non regionale. La Catalogna si difende iniziando a togliere progressivamente le mascherine nei corsi degli studenti più giovani e proseguendo con quelli più grandicelli. “Ne discuteremo ancora in consiglio interterritoriale la prossima settimana”, ha insistito il ‘consigliere’.

Argimon non ha voluto dire quando arriverà in Catalogna il volo con i bambini ucraini nei processi oncologici. Fonti consultate da EL PERIÓDICO indicano che l’atterraggio è previsto venerdì.