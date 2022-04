L’enorme vittoria del Chelsea sul Southampton offre qualche speranza in vista della resa dei conti della Champions League del Real Madrid?

Dopo aver perso contro il Brentford 4-1 lo scorso fine settimana e poi il Real Madrid 3-1 in Champions League, Thomas Tuchel aveva bisogno di una risposta dalla sua squadra durante una trasferta a Southampton. E ragazzo, ne hanno preso uno. I Blues hanno ottenuto una straordinaria vittoria per 6-0 sul Southampton. Quando ne metti sei i gol arrivano da ogni parte, ma quando Timo Werner mette due volte la palla in rete vuol dire che tutto sta andando per il verso giusto. Tuttavia, battere il Southampton, non importa quanto sonoramente, mentre è bello, è ben diverso da quello che dovranno fare per mettere in scena una rimonta miracolosa in Spagna in Champions League (puoi guardare l’azione su Paramount+) mercoledì.

Il Southampton ha lottato, subendo nove gol e vincendo solo una delle ultime cinque partite di campionato prima di ospitare il Chelsea, quindi non c’è molto da togliere a questa partita. Ma questo non significa che la prestazione del Chelsea non sia importante. Per un po’ sembrava che la squadra di Tuchel stesse per consegnare al Southampton una sconfitta per 9-0 per la terza volta in tre anni, ma alla fine il Chelsea ha tolto il piede dal gas.

Tuchel ha apportato solo due modifiche portando Timo Werner e Ruben Loftus-Cheek al posto di Christian Pulisic e Reece James. Werner ha avuto un inizio tutt’altro che stellare nella sua carriera nel Chelsea, ma, giocando sulla fascia sinistra, ha mostrato cosa lo ha reso un marchio di fabbrica, segnando due gol e assistendo un altro da un tiro dal palo. È una performance che dà a Tuchel qualcosa a cui pensare. Pulisic è stato il titolare sulla fascia, ma questo ha ricordato che entrambi i giocatori possono essere dinamici quando sono in gioco.

Il Chelsea ha aperto le marcature a soli otto minuti dall’inizio della partita quando Marcos Alonso è stato portato nello spazio da Mason Mount e non ha sbagliato la rete aperta. Mount poi piazza un bel tiro da fuori area per raddoppiare il vantaggio del Chelsea. Entro 22 minuti dall’inizio della partita, il risultato era fuori vista poiché Werner ha mostrato cosa può fare.

In una corsa a piedi contro i difensori del Southampton, Werner è stato in grado di battere l’intera linea di fondo prima di mettere un tiro ben piazzato alle spalle di Fraser Forester. Sono obiettivi come questo che Werner eccelleva in Germania, ma quel tipo di spazio è stato difficile da trovare in Premier League. Se Tuchel riesce a sbloccare il potenziale di contropiede, l’istinto di Werner è ancora lì.

Kai Havertz, Mount e Werner avrebbero nuovamente chiuso il punteggio mentre il trio ha condotto lo spettacolo quel giorno. Mason Mount in particolare è fondamentale per il successo del Blues. Ha segnato due gol e un assist e in Premier League, il Chelsea ha un record di 6-2-1 nelle partite in cui Mount ha segnato o assistito un gol. Il problema è che nel nuovo anno Mount ha segnato o assistito solo in tre partite di campionato con il Chelsea. L’attacco ha generalmente faticato quando non produce, quindi una domanda per Tuchel è come può replicare una forma simile dall’affrontare il Southampton in una vittoria in rimonta sul Real Madrid.

Il risultato del Southampton risponde a una domanda importante per il Chelsea, perché mostra che, nonostante i recenti risultati, questa non è una squadra che si sta allontanando a spirale dal proprio allenatore. Tuchel aveva bisogno di un risultato e la sua squadra lo ha fornito e poi altro. Va bene, ma una trasferta al Santiago Bernabeu è una sfida completamente diversa. Possono mettere in scena una rimonta miracolosa? Battere Southampton, non importa quanto a fondo, non inizia a rispondere a questa domanda.