L’embargo petrolifero russo non farà aumentare i prezzi del greggio: Julius Baer

La novità della settimana è possibile embargo sul petrolio russo da parte dell’Unione Europea in rappresaglia al Cremlino per le sue ultime azioni riguardanti la guerra in Ucraina. Finora questa misura non era stata presa in considerazione, poiché era stata fortemente osteggiata da paesi come la Germania. Ora, il cambio di posizione di Berlino ha aumentato le possibilità che venga realizzato e la paura del mercato viene dalla mano di un possibile aumento dei prezzi dell’oro nero.

A partire dal Giulio Baer sostengono che ci saranno prezzi bassi nel lungo periodo, “grazie al rilascio di depositi strategici, alle nazioni petrolifere che abbandonano le restrizioni alla produzione e al business dello shale statunitense che spinge la produzione a nuovi record”.

Ed è che in pratica questi esperti vedono già come il mercato del greggio ha iniziato a muoversi. “La maggior parte del commercio di petrolio dell’Europa con la Russia avviene via mare, con petroliere che lasciano i porti del Mar Baltico e del Mar Nero per le vicine destinazioni europee. Nelle ultime settimane, questi flussi sono già stati deviati dall’Europa all’Asia”, Indicano, spiegando che “a meno che l’Occidente non eserciti pressioni diplomatiche sui compratori, principalmente asiatici, il probabile embargo non provocherà un forte shock dell’offerta e, quindi, nemmeno un aumento del prezzo del petrolio”.

Sostengono che la percezione dello shock che suppone che il parziale isolamento della Russia sia passato da un iniziale 2%-3% a 1%-1,5% delle forniture mondiali.

“La narrativa dell’embargo sembra soddisfare principalmente le esigenze morali europee e ignora le esperienze degli ultimi anni. In termini di flussi di cassa per i paesi produttori di petrolio, i prezzi più elevati tendono a compensare in parte i minori volumi“, condannano.

In ogni caso, così come l’Unione Europea ha avanzato i suoi piani, gli esperti di Julius Baer non credono che questa disconnessione si farà subito, poiché ci sono paesi con una grande dipendenza e contratti in vigore che non possono fare a meno dei barili russi. “Il commercio del petrolio è multiforme. Il petrolio scorre sotto forma di greggio o prodotti, attraverso oleodotti o navi, ed è molto probabile che le scadenze dovranno essere rispettate per coloro che dipendono maggiormente dalla Russia”, dettagliano.

Bruxelles sta studiando un nuovo pacchetto di misure contro la Russia, che include l’embargo sul petrolio russo. Finora l’Unione Europea è stata riluttante di fronte al rifiuto di grandi potenze come la Germania, ma il recente cambio di posizione a Berlino ha portato alla sua negoziazione all’interno dell’UE.

Al momento ci sono due paesi che continuano a rifiutarsi di farlo: Polonia e Bulgaria. Tuttavia, la possibilità di includere esenzioni per questi paesi potrebbe aiutare l’attuazione del nuovo pacchetto di misure.

In ogni caso, i rappresentanti europei non hanno dettagliato nulla al riguardo dopo la riunione dei ministri dell’Energia di lunedì, in cui sono state avanzate misure in merito all’indipendenza del gas russo, con misure specifiche che si rifletteranno nel RePowerEU.