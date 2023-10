L’elegante immagine di casa di Primark a meno di 10 euros

I quadri sono una fantastica opzione decorativa per qualsiasi stanza della casa, in quanto forniscono personalità e stile in ogni momento, scegliendo sempre immagini che evocano ricordi o qualcosa che si ama e che si vuole vedere ogni giorno. Oggi vi mostriamo un Foto Primark Primark ha attualmente una sezione casa che sta crescendo a dismisura e che praticamente ogni giorno include nuovi articoli, e la decisione di estendere la specialità della moda alla casa e alla decorazione è stata senza dubbio un grande successo. La catena irlandese offre un ampia gamma di articoli funzionali e decorativi che sarà bello avere in casa, come tessuti, articoli per la casa, oggetti decorativi, ecc.

Il quadro di Primark che vorrete portare a casa con voi

Questo è il Pellicola decorativa multicolore con corniceUna lastra molto originale e decorativa che presenta due semicerchi, uno rivolto verso l’alto in nero e l’altro verso il basso in oro e toni rigati. Sotto il semicerchio dorato ci sono tre linee nere e sopra quello nero tre linee dorate. Questo quadro originale di Primark ha un prezzo di soli 7 euro ed è disponibile in tutti i negozi Primark. fino ad esaurimento scorte. Il prezzo include la cornice in colore nero, quindi è perfetto per arrivare a casa e appenderlo, non dovrete acquistare una cornice separata per comprare solo il foglio, in questo caso entrambe le cose sono incluse.

Vantaggi delle figure geometriche nella decorazione.

Il elementi geometrici sono ampiamente utilizzati nella decorazione, sia per la loro estetica che per i vantaggi che offrono, che sono molti e molto rilevanti. Questi sono alcuni dei vantaggi della decorazione geometrica, in cui si utilizzano figure geometriche:

Permette di creare un gran numero di contrasti in termini di decorazione in qualsiasi ambiente.

Fornisce originalità in qualsiasi angolo della casa.

in qualsiasi angolo della casa. Qualsiasi elemento geometrico ha un’estetica molto attraente che si adatta perfettamente a qualsiasi stile o ambiente.

Le sue linee sono molto espressive e provocano una sensazione in qualsiasi elemento che li presenti, soprattutto nei tessuti.

Non c’è dubbio che questo quadro geometrico di Primark sia un’ottima opzione da inserire nell’arredamento di casa o anche dell’ufficio.

4.8/5 - (5 votes)