Lefties presenta delle novità: la nuova camisa da personalizzare

Lefties è uno dei nostri marchi preferiti nel mondo della moda perché ci permette di indossare capi alla moda a prezzi molto ragionevoli. Ahora, Lefties ci ha sorpreso con una nuova camiseta básica bianca, di corte holgado, che possiamo personalizzare a nostro piacimento..

La camisa personalizzabile di Lefties

Possiamo aggiungere un disegno o un testo, e a meno di 20 euro abbiamo nel nostro fondo d’armario una camisa esclusiva con i nostri prodotti iniziali.Una delle opzioni che ci piacciono di più è che il marchio “low cost” di Inditex ci dà la possibilità di bordar en la camisa nuestro horóscopo y, a juzgar por las imágenes, queda fenomenal. Ci sono diverse opzioni di colore, e possiamo anche scegliere in quale zona della camicia vogliamo bordarlo: nella parte inferiore, in quella laterale o sul collo. una canotta con manica larga e chiusura anteriore a bottonadura. È conficcata in un tejido molto gradevole e comodo, con il quale ci sentiamo molto a nostro agio. Il processo di personalizzazione è molto semplice e non è necessario attendere più di qualche minuto. A continuazione, dobbiamo scegliere se vogliamo immagine (2,99 euro) o testo (1,99 euro). Il passo successivo è quello di scegliere la posizione e, se si sceglie l’immagine, quale si desidera: simbolo dell’infinito, ovni, gafas en forma de corazón, ángel… Se vogliamo personalizzare la camicia bianca di Lefties con un testo, il numero massimo di caratteri è sette. Sono disponibili diversi tipi di lettere e i colori sono diversi: negro, blanco, azul marino, amarillo, verde, rosa, rojo y morado.

Canotta personalizzata da Lefties

Considerando che si tratta di una camicetta bianca, abbiamo una miriade di possibilità di abbinamento. Per un look da ufficio elegante ma non troppo formale, si può optare per un pantalone di colore marrone e un calzino beige. Come calzado, non c’è niente di meglio di un paio di mocasines o di un paio di botines de tacón.También es una camisa que nos podemos poner para un plan de noche, combinándola con un pantalón efecto piel en color negro y unos zapatos de tacón. Pertanto, è un una penna molto versatile, che merita di essere presente nel nostro fondo d’armamento.