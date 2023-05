Lefties ha il top che venderebbe Zara ma a prezzi molto convenienti

Il top calato di Lefties che Zara vorrebbe vendere: più economico ma altrettanto trendy

Non perdere tempo e annota tutti i modelli che ti faranno risplendere quest’estate. Inutile dire che devi dare un’occhiata alle proposte di Lefties, che ha appena messo in vendita un top che Zara vorrebbe vendere, ma ad un prezzo più abbordabile.

Di colore bianco, si distingue per i materiali utilizzati e quel tocco traforato che ci ricorda il mare, l’aria fresca e l’estate in generale. Non lasciartelo scappare!

Il top che Zara vorrebbe vendere è disponibile da Lefties

Hai indovinato, si tratta di un top senza maniche e con scollo a V. È realizzato in un tessuto molto leggero e comodo a maglia traforata. È il capo ideale per questi mesi estivi, per cui non puoi esitare nell’acquistarlo e indossarlo subito.

È composto da 70% cotone e 30% poliestere, materiali freschi e di alta qualità che devi tenere in considerazione. Per assicurare la sua durata, segui attentamente le istruzioni riportate sull’etichetta. Ti aiuteranno a capire come lavare questo capo più delicato.

Completa il tuo look estivo

Per trascorrere un’estate al top, puoi abbinare questo top a molti altri capi, come ad esempio i pantaloni bianchi ricamati a €15,99, i bermuda in denim leggero a €7,99, accessori come la borsa in paglia bianca a €15,99, il choker dorato a €4,99 o gli occhiali da sole rotondi a €4,99. Aggiungi delle espadrillas o delle scarpe da ginnastica bianche per un look perfetto.

Quanto costa questo top?

È disponibile sul sito web di Lefties e puoi acquistarlo direttamente online senza muoverti da casa. Il top calato costa solo €12,99 ed è disponibile dalle taglie XS alla XL. Scegli la tua taglia e inizia subito a indossarlo in questa nuova stagione. Puoi indossarlo appena arriva a casa o in ufficio.

Come acquistarlo e cambiarlo

Se decidi di ritirarlo in negozio, il ritiro è gratuito, mentre per la consegna a un punto di raccolta il costo è di €3,99, per la spedizione standard è di €4,99 e per la spedizione express è di €5,99.

Per maggiori dettagli sui tempi di consegna, le condizioni e le eccezioni, consulta la sezione Aiuto del sito.

Per effettuare un cambio o un reso, hai a disposizione 30 giorni dalla data di ricezione dell’email di conferma dell’ordine.

I capi acquistati sul sito di Lefties possono essere cambiati per taglia o colore solo in negozio, a patto che siano in perfette condizioni, che ci sia disponibilità di magazzino e che il prezzo rimanga lo stesso.

Se desideri invece sostituire il tuo acquisto con un altro articolo, dovrai restituirlo e fare un nuovo ordine online.

