Lefties ha già pronta la collezione natalizia per tutta la famiglia.

Se vi state divertendo durante le vacanze di Natale, sarete felici di sapere che Lefties ha ora una collezione natalizia Troviamo pigiami, t-shirt, felpe e molto altro ancora con tanti colori e motivi di questa stagione festiva.Vai avanti e scegli i capi migliori per stare comodo a casa, sia tu che il resto della famiglia.Com’è la collezione natalizia per stare a casa di LeftiesCon tanto colore, materiali molto comodi, per tutta la famiglia e a prezzi ben calibrati in modo da poter comprare un po’ di tutto.È il caso di Pigiama natalizio composto da due pezzi Si tratta di una maglietta e di un pantalone. La maglietta ha il collo rotondo e le maniche lunghe. Il colletto e i polsini sono rifiniti in un comodo tessuto a coste, mentre i pantaloni sono lunghi e presentano un elastico in vita e polsini a coste. Entrambi sono stampati con motivi natalizi e sono realizzati in un comodo e piacevole tessuto di cotone al 100%. Disponibile per tutti i membri della famiglia, ora potete ricevere i vostri regali di Natale con una marcia in più. Il prezzo è di 12,99 euro.

Oltre a questo modello, ci sono anche i calze con motivi festivi. Hanno un tessuto più spesso, stile pantofola, morbido al tatto e con stampe a righe natalizie. Si distinguono per l’elastico per una migliore vestibilità. Sono realizzati in un tessuto molto confortevole e hanno una suola con dettagli antiscivolo. Il suo prezzo è di soli 2,99 euro.Quindi è possibile acquistarne già diversi. pantofole per tenerci al caldo quando siamo a casa. quindi questi sono i migliori e sono disponibili anche per uomini e ragazzi. Si tratta di una pantofola da donna con stampa sulla tomaia e suola ammortizzata per un maggiore comfort. Costano solo 7,99 euro, quindi corrono e volano! E, naturalmente, hanno il maglioni con più ornamenti e motivi festivi.. Questo maglione ha uno scollo rotondo e maniche lunghe. Il colletto, i polsini e l’orlo sono rifiniti con una comoda lavorazione a coste e presentano disegni natalizi. Realizzato in un piacevole tessuto a maglia, è disponibile per tutti i membri della famiglia e rappresenta un capo divertente da condividere con i propri cari. La versione femminile è disponibile in diverse taglie, ha un prezzo di 12,99 euro. con questo avrete il set completo, così potrete aspettare il Natale con tutto pronto.