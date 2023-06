L’effetto di due taglie in meno: ecco il costume da bagno di Lidl che sta spopolando.

Si avvicina l’estate e possiamo dire che la stagione dei bagni è già iniziata, con tutti i marchi di moda che presentano le loro nuove proposte in costumi da bagno e bikini. Anche Lidl non può mancare, poiché ha una sezione completa di moda in cui, infatti, troverete il costume da bagno di Lidl che sta spopolando grazie al suo design con effetto riducente che è ora di tendenza.

Lidl spopola con il suo costume da bagno a effetto riducente

La catena di supermercati tedesca si prepara all’arrivo dell’estate con una buona collezione di costumi da bagno sia per uomo che per donna, così come per i bambini, ma è questo modello che vi mostriamo ora che sta spopolando.

Si tratta del costume da bagno per taglie forti da donna che possiamo acquistare con design nero o anche con stampa e che disponibile tra la taglia 46 e 54, si è già affermato come il più venduto nella sezione moda di Lidl.

Un modello di costume da bagno che oltre ad essere bello nel suo design, ha anche un marcato effetto riducente grazie alla presenza di quella fascia sotto il seno. Il risultato è che il tuo corpo appare molto più snello, ma in ogni momento stiamo parlando di un costume da bagno che è estremamente comodo.

Questo è grazie alla sua produzione in elastan o lycra, che è il tessuto che lo rende elastico, si adatta perfettamente a qualsiasi silhouette e inoltre, si asciuga rapidamente quando usciamo dall’acqua in spiaggia o in piscina. Ha anche imbottiture che sono rimovibili, in modo che non si rovinino quando lo laviamo. Possiamo metterlo tranquillamente in lavatrice.

Senza dubbio stiamo parlando del costume da bagno più alla moda di questa stagione, tanto che quelle clienti di Lidl che lo hanno già acquistato non solo lo fanno con l’intenzione di indossarlo per andare in spiaggia quest’estate, ma anche perché può essere utilizzato anche come un body, poiché con un paio di jeans o una gonna vi starà benissimo. Lo vorrai indossare in ogni momento!

Quindi, se stai cercando un costume da bagno che favorisca e che sia anche bello, questo è il modello da acquistare quest’anno. Un costume da bagno che ha anche un prezzo incredibile, e che si vende nel negozio online di Lidl per soli 10,95 euro.

